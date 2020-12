Oposição da Venezuela ratifica adesão à via eleitoral

Caracas, 26 nov (Prensa Latina) A maioria dos partidos da oposição na Venezuela ratificaram nesta quinta (26) seu apego à via eleitoral como forma de dirimir divergências, em face das posições de abstenção promovidas por setores de direita.

Cerca de 100 organizações com fins políticos, em grande medida de tendências oposicionistas, nomearam candidatos para as eleições legislativas do próximo dia 6 de dezembro, um acontecimento democrático decorrente da mesa de diálogo nacional instalada em setembro de 2019.

O único caminho que permite a racionalidade da política é o caminho democrático, o caminho pacífico no marco da Constituição, disse o presidente da Avanzada Progresista, Henri Falcón.

Em declarações à Rádio União, o ex-candidato à presidência também reconheceu as garantias existentes para as eleições parlamentares, ao apontar o caráter equilibrado da nova diretriz do Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

A renovação da CNE também fez parte dos acordos do processo de diálogo iniciado no ano passado entre o Governo e a oposição, com vista à convocação das eleições para a Assembleia Nacional (Parlamento unicameral), em desprezo por grande parte da última legislatura.

Nesse sentido, o líder oposicionista fez questão de estabelecer o corpo legislativo como epicentro para o debate de leis e acordos baseados nos problemas dos venezuelanos.

No decorrer da campanha eleitoral, que se estenderá até 3 de dezembro, as forças políticas rivais também reiteraram o apelo à busca de soluções para os problemas existentes sem a interferência de poderes externos.

'Os problemas da Venezuela são resolvidos pelos venezuelanos, por meio do voto', disse Javier Bertucci, candidato a deputado e líder do partido de oposição El Cambio.

O ex-candidato à presidência da República afirmou que as soluções para as dificuldades existentes em matéria socioeconômica podem ser alcançadas por meio de acordos promovidos pelos próximos parlamentares, informou a Venezolana de Televisión.

Mais de 20 milhões de 700 mil venezuelanos são chamados a participar nas próximas eleições legislativas, marcadas pela nomeação de mais de 14 mil candidatos à Assembleia Nacional, maioria de tendências de oposição.

http://www.patrialatina.com.br/oposicao-da-venezuela-ratifica-adesao-a-via-eleitoral/