Navalny virou outro Skripal

02 de setembro de 2020 " Information Clearing House " - Yawn! foi minha primeira reação quando li isso . Eles não poderiam inventar um conto de fadas mais crível?

O governo alemão diz que testes realizados em amostras retiradas do líder da oposição russa Alexei Navalny mostraram a presença do agente nervoso da era soviética Novichok.

O porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, disse em um comunicado na quarta-feira que testes feitos por um laboratório militar alemão especial mostraram a prova de "um agente químico nervoso do grupo Novichok".

Novichok, um agente nervoso da era soviética, foi usado para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha na Grã-Bretanha. É um inibidor da colinesterase, parte da classe de substâncias que os médicos da Charite identificaram inicialmente em Navalny.

Engraçado como Novichok, a "nível militar", é o veneno "mais mortal", e nunca mata ninguém.

A propósito, onde estão os Skripals ? Será que Navalny agora desaparecerá exatamente como antes?

Outras perguntas que podemos fazer (e nunca serão respondidas):

Se o estado russo ou "Putin" envenenou Navalny, por que ele foi autorizado a sair do país?

Nenhum vestígio de qualquer substância incomum foi encontrado pelos dois laboratórios russos que analisaram o sangue do doente Alexei Navalny. Por quê?

Embora Navalny tenha sido supostamente exposto a essas coisas, por que ninguém mais ao seu redor foi ferido por isso?

Por que o governo alemão estava tão ansioso para levar Navalny a Berlim?

Quem lidera esta operação de informação anti-russa? O MI6, a CIA ou o BND alemão?

Minha sensação é que o incidente de Navalny, ou pelo menos o que é feito dele, é uma reação ao fracasso da tentativa de revolução colorida dos EUA na Bielo-Rússia. A "Rússia" deve ser punida por isso.

O hospital em Omsk ainda tem as amostras de sangue originais de Navalny.

Existe um laboratório internacional neutro que poderia retestá-los?

