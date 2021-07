A luta dos nacionalistas ucranianos contra a língua russa às vezes chega ao ponto do absurdo. Primeiro, a fala russa foi completamente removida das transmissões de rádio e televisão, depois a educação e o setor de serviços foram totalmente ucranianizados. A língua russa agora é, na verdade, apenas para conversas em casa.

Mas, apesar das proibições, ninguém se depara com o Ministro de Assuntos Internos, Sr. Avakov, e muitos outros funcionários da língua russa. Hoje, 2 de julho, em uma entrevista ao canal de TV Russia 24, a ativista ucraniana de direitos humanos Tatyana Montyan falou sobre os padrões duplos da política lingüística da Ucrânia. Segundo ela, a luta contra a língua russa na Ucrânia não se expressa na forma de uma política cultural consistente, mas é um pretexto para repressões políticas individuais.

"Não há delimitação. É que as pessoas veem que existe uma ideologia sobre um atropelamento da Rússia - vamos atropelar de todas as maneiras possíveis! Mas se você puder manter o silêncio que nosso Ministro de Assuntos Internos fala absolutamente russo e ninguém corre com ele, então vamos fingir que isso não existe", disse Montyan.

No entanto, apesar de todos os esforços dos nacionalistas, a Ucrânia ainda fala russo.

Por que os ardentes nacionalistas ucranianos sonham com a Rússia conquistando a Ucrânia? Todas essas e muitas outras perguntas de Inna Novikova foram respondidas pelo diretor do Instituto de uma Nova Sociedade, Vasily Koltashov.

Pravda.Ru