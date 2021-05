Lançada campanha mundial para levantar o bloqueio contra a Síria

O Fórum Árabe Internacional anunciou o lançamento de uma campanha popular, a nível regional e internacional, para pôr fim ao bloqueio imposto pelos EUA e a União Europeia (UE) à Síria.

Vista de Alepo a partir da Cidadela (imagem de arquivo)Créditos/ AbrilAbril

Entre as medidas destacadas do Fórum, organizado pelo Congresso Nacional Árabe e o Centro Internacional Árabe para a Comunicação e a Solidariedade (CAICS) na capital libanesa, Beirute, está o apelo para a realização de uma campanha, árabe e mundial, destinada a acabar com as medidas coercivas unilaterais decretadas contra o país levantino pela UE e os Estados Unidos.

Ao intervir no conclave virtual, em que participaram mais de 250 figuras de diversos estados, partidos políticos, sindicatos e organizações populares, Maan Bashour, director do CAICS, afirmou que «a chamada Lei César imposta à Síria constitui uma violação de todos os valores morais e todas as leis da humanidade», informa a agência SANA.

Bashour, que destacou a rejeição desta «lei injusta» e a «importância» de lançar uma campanha popular para a levantar, afirmou que a pandemia do novo coronavírus impediu a implementação de muitas decisões tomadas na reunião preparatória do Fórum, em Junho de 2019, incluindo o lançamento da iniciativa contra o bloqueio, indica a Prensa Latina.

«Decidimos formar um organismo popular para enfrentar o assédio à Síria e criar comités nacionais em cada país árabe e noutros países dos cinco continentes para activar a campanha de solidariedade com a Síria», frisou, tendo acrescentado que o lema da iniciativa é «Unidos contra o assédio à Siria».

Não há razões que justifiquem o silêncio

Intervindo neste evento por videoconferência, a assessora especial da Presidência da República Síria, Bothaina Shaaban, considerou não existirem motivos que justifiquem o silêncio de qualquer governo ou partido perante as punições colectivas exercidas contra palestinianos, sírios, iemenitas e iraquianos.

Afirmou ainda que as medidas coercivas unilaterais impostas pelos Estados Unidos a milhões de civis inocentes na Síria não possuem nenhuma legitimidade ou estatuto legal, constituindo uma injustiça cometida por uma potência dominante que recorre ao bloqueio para subjugar todo um povo.

«Os Estados Unidos, como potência ocupante no Nordeste da Síria, continuam a roubar trigo e petróleo sírios, em plena luz do dia, privando dessa forma o povo sírio dos seus recursos, que são seu direito exclusivo, tendo em conta as leis internacionais e humanitárias», disse Shaaban.

https://www.abrilabril.pt/internacional/lancada-campanha-mundial-para-levantar-o-bloqueio-contra-siria