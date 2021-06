Líder de Sahara Ocidental sai da Espanha

Recuperado de Covid-19, o Secretário-Geral da Frente POLISARIO, Brahim Ghali, saiu da Espanha rumo a Argélia. Tinha passado um mês no hospital de San José de Logroño.

Brahim Ghali, além do seu cargo no POLISARIO; é presidente da República Árabe Saharaui (RASD), e foi levado do hospital para o aeroporto de Pamplona, onde seguiu para Argel para continuar a sua recuparação.

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha informou que as autoridades marroquinas foram informadas, por via diplomática, da saída de Ghali, depois das autoridades marroquinas queixaram-se de não terem sido informadas da recepção em Espanha do chefe da Frente Polisário. Esta versão foi negada pela Espanha.

O Marrocos, que fez da presença de Gali em Logroño a causa de sua grave crise diplomática com o governo de Pedro Sánchez, reconheceu na segunda-feira, 31 de maio, que na verdade se deve ao fato de a Espanha não apoiar sua soberania sobre o Saara Ocidental, afirmou que nunca instrumentalizou o separatismo contra a Espanha e acrescentou que não se pode combater o separatismo em casa e promovê-lo na casa do vizinho.

O Presidente do Governo qualificou a atitude de Marrocos e o assalto às fronteiras espanholas de mais de 10.000 marroquinos em 48 horas como "absolutamente inaceitável".

Marrocos ocupa ilegalmente a maior parte do território de Sahara Ocidental e se recusa a administrar um referendo para o povo Saharawi escolher o seu destino como país independente.

Pravda.Ru

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Brahim_Ghali.jpg