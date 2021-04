Museu no México publica coleção digital contemporânea Desobediente

México, 1 abr (Prensa Latina) O Museu Universitário Chopo, posicionado como um espaço de difusão da arte, da cultura e da mobilização do pensamento, lançou hoje seu arquivo digital Desobediente, com peças contemporâneas de artistas mexicanos.

Dividida no Fundo Histórico, nas coleções Heterodoxias e Fanzinoteca, a plataforma digital divulga o patrimônio documental e gráfico e os processos de memória de projetos e pessoas relacionados a práticas culturais consideradas socialmente marginais, underground ou desobedientes.



Autoridades daquela galeria de arte informaram que o arquivo inclui todas as atividades desde a fundação do local, as coleções pessoais de artistas alternativos e a produção de fanzines, técnica introduzida na nação asteca no início da década de 1980 do século passado.



Especialistas asseguram que a livraria do museu é a única do país com uma compilação desse movimento, também voltada para sua preservação e proteção e para tornar visível uma representação do mundo e da juventude catalogada como marginal, desde a segunda metade do século XX.



O objetivo da exposição, alertam os seus organizadores, é a transmissão, reavaliação e compromisso com o futuro de projetos, artistas e competências de cenários como o museu, a rua, os clubes, os exercícios editoriais ou a música.



A exposição também consolida o Museo Universitario del Chopo, localizado na capital mexicana, como um local de contínua construção, aprendizagem e memória, e um instrumento destinado à promoção de iniciativas, ao reconhecimento e à criação de um arquivo diferente, aberto e colaborativo.



