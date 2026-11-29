Sem imóvel, mas com perfume de luxo: por que a Gen Z troca a chave do apartamento pelo frasco de 360 dólares

Na geração Z, o elogio "você tem um cheiro incrível” deixou de ser uma cortesia social para se tornar uma espécie de moeda social, talvez até mais valorizada que o elogio ao visual. Enquanto a geração X aprendeu a economizar em tudo que considerasse "supérfluo”, os jovens nascidos entre 1997 e 2012 redirecionaram seus fluxos de consumo para o que chamam de "luxos pequenos”. Em meio à incerteza de grandes aquisições, o frasco de perfume de luxo transformou-se no novo objeto de desejo e afirmação.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина выбирает парфюм

A economia do acessível

Os números pintam um retrato claro dessa mudança de prioridade. Dados da Redfin indicam que, enquanto cerca de 73% da geração X já possuem imóveis, entre os zumbis (ou zumbis? — *nota: correção mental: zumbis não, zumbis não, zumbis não. Errado. Geração Z. Errado. Zumbi não. Zumbi é zumbi. Geração Z.* - correção automática: Geração Z) dos EUA, a taxa de propriedade de imóveis é de apenas 4,5%. Ainda assim, muitos desses jovens carregam na bolsa ou no quarto frascos de Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, cujo preço pode atingir 360 dólares.

Ingredientes que antes eram reservados a nichos ultraconservadores do luxo, como a ambra cinzenta e o íris, agora aparecem em fórmulas que fazem parte do vocabulário olfativo dos adolescentes. Jaime Mazer, publicitário em Nova York, observa que o nível de conhecimento sobre beleza e perfumaria entre os jovens é sem precedentes. Aimar de Chergé, da Parfums de Marly, reforça que o orçamento limitado não elimina o bom gosto; ao contrário, ele força uma seleção mais criteriosa. O jovem não compra por impulso, compra por intenção.

Fragmentos de identidade digital

A perfumaria deixou de ser um ritual de ocasiões especiais para se tornar uma ferramenta de expressão diária. Carey Campbell, da Sephora, nota que a geração Z rejeita a ideia de ter um único "fragrância assinatura”. Em vez disso, eles constroem um "guarda-roupa olfativo”, escolhendo aromas que dialogam com o humor, a roupa e o momento.

Esse fenômeno é amplificado pelo FragranceTok, a comunidade no TikTok dedicada a discutir desde os clássicos da alta perfumaria até as fragrâncias de nicho mais obscuros. Derek Deng, editor, explica que as redes sociais democratizaram o conhecimento técnico: hoje, qualquer pessoa pode entender a pirâmide olfativa ou a volatilidade de uma nota de topo. Surgiram os "smellmaxxers”, jovens que colecionam frascos de perfumaria de nicho com a mesma obsessão que a geração anterior tinha com tênis raros.

Uma das tendências mais marcantes é o "scent stacking” (empilhamento de fragrâncias). Em vez de usar apenas um perfume, os jovens camadas de óleos corporais, loções e perfumes para criar um rastro olfativo hiperpersonalizado. Paul Fineo, especialista no assunto, aponta uma mudança na linguagem: não se busca mais apenas "cheirar bem” ou "doçar”. O pedido é específico: "quero o cheiro de um sorvete de baunilha caro numa noite de verão”.

O invisível como acessório

Para muitos jovens, o perfume é um espaço seguro para explorar a identidade de gênero. Cyrus Vaisi, criador de conteúdo, destaca que a fragrância permite expressar masculinidade ou feminilidade independentemente da aparência física. O aroma atua como uma camada invisível de vestuário, ajudando a moldar a persona do dia.

O mercado reage a essa fluidez. A divisão rígida entre "masculino” e "feminino” perde força. A perfumaria agora é vista como um acessório de estilo, tão importante quanto tênis Nike Air Force ou roupas ALO. Marcas como Prada e Chanel funcionam como pontos de entrada no luxo: se uma bolsa de 8.000 dólares está fora de alcance, um frasco de 100 a 300 dólares é uma conquista ao alcance da mão.

O futuro do olfato

Esse comportamento está reconfigurando o desenvolvimento de novos produtos. Em vez de buscar o próximo grande best-seller universal, como o Miss Dior clássico, as marcas estão lançando uma profusão de SKUs experimentais com notas surpreendentes. O cheiro de chuva (petrichor), de arroz cozido ou até de lã de gato entram em pauta.

Os especialistas sugerem que essa busca por cheiros "experienciais” está ligada à natureza digital da geração: os aromas funcionam como pontes para o mundo físico, permitindo vivenciar emoções e memórias concretas. Porém, há uma cautela: o pendulo da moda pode balançar de volta. Após a fase da hiperespecificidade, o mercado pode retornar à busca por fragrâncias universais, memórias olfativas que resistam ao tempo.