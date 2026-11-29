A sapatilha que abre o bico: por que a peep-toe voltou para ficar

Existe um certo charme desafiador em calçar um sapato que expõe, em vez de esconder. As peep-toes, aquelas sapatilhas com o bico aberto, voltaram ao guarda-roupa não como um mero resquinto nostálgico dos anos 2000, mas como uma declaração consciente de estilo. Há uma elegância sutil nesse gesto de mostrar a ponta dos pés, uma leveza que se encaixa perfeitamente no momento atual, onde o vintage e a sustentabilidade ganham novos contornos. Mais do que uma tendência passageira, é uma escolha que remete a uma longa história de feminilidade, conforto e expressão.

Photo: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черные кожаные мюли

A evolução de um ícone

A trajetória da peep-toe é inseparável da própria evolução do silhueta feminina ao longo do século XX. Nos anos 1950, elas eram o uniforme das estrelas de Hollywood, confeccionadas em seda e adornadas com plumas de marabú, um luxo acessível que prometia glamour mesmo durante as sombras da Grande Depressão. Já nos anos 70, a estética boêmia assumiu o protagonismo: solas grossas de cortiça ou madeira deram às sapatilhas um caráter descontraído, quase de verão eterno, refletindo o desejo de liberdade daquela época.

Foi, porém, nos anos 90 que a forma cristalizou-se como a conhecemos hoje. O bico minimalista, apoiado em um salto "gato" (baixo e curvado), tornou-se a definição perfeita de um look que exibe o pé com elegância discreta. A popularidade foi consolidada pela intersecção entre moda e cultura pop, especialmente através da icônica Carrie Bradshaw, que transformou o calçado em um item de status pessoal. Ao entrar no novo milênio, o minimalismo reinou supremo com os clássicos laques pretos da Manolo Blahnik, símbolo de uma elegância contida. Contudo, a onda maximalista Y2K do início dos anos 2000 trouxe de volta a exuberância: plataformas altas, cores vibrantes e decorações ostensivas transformaram a peep-toe em um símbolo de uma estética ousada, muitas vezes mais performática do que prática para o dia a dia.

O retorno com propósito

Hoje, a peep-toe não é apenas uma reverência ao passado; ela se posiciona como um elemento construtivo independente no design contemporâneo. Inspiradas por diferentes correntes da cultura pop, as novas interpretações variam das mules de geléia da Chloé, vistas em Kendall Jenner, às sapatilhas de verniz dramáticas da Adéla, projetadas para o projeto Quenlin Blackwell Feeding Starving Celebrities. O ponto em comum? A abertura frontal, que não apenas alonga visualmente o pé, mas permite uma dança textural: da suavidade da seda ao toque aveludado do suede, do brilho intenso do verniz a estampas ousadas.

O que torna esse retorno tão relevante é a sua versatilidade e conforto. A peep-toe moderna se encaixa perfeitamente em composições casuais — jeans e um top simples, ou um moletom oversized -, criando um contraste interessante com peças despojadas. Ao contrário de um scarpin fechado, a abertura no bico alivia a pressão sobre os dedos, oferecendo uma liberdade de movimento que facilita o uso prolongado. É uma escolha que não exige um ajuste perfeito ao longo de todo o pé, mas sim uma atenção cuidadosa à proporção do bico e ao equilíbrio do salto. Em um mundo que busca tanto estética quanto bem-estar, a peep-toe oferece um equilíbrio raro: a beleza de se mostrar, sem abrir mão do conforto de estar em pé.