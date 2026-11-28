Seus dedos são uma obra de engenharia: decifre o código químico por trás da manicure perfeita

Imagine que suas unhas não são apenas uma tela para cores, mas um projeto arquitetônico complexo. Quando nos sentamos na cadeira do salão, a escolha do material não se resume mais a "o que é bonito", mas sim a quais leis químicas e físicas trabalharão a nosso favor. Hoje, o mercado de beleza oferece um leque de opções, desde géis macios a acrílicos rígidos, cada um com sua própria lógica, textura e impacto na unha natural. Vamos desvendar esse universo sem jargões, mas com olhar profissional.

Photo: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полигель

Primeiro, vamos falar da rainha do salão, o gel macio. Trata-se de um líquido que se solidifica sob a luz UV ou LED, uma verdadeira transformação. Ele cria uma camada protetora flexível e brilhante que protege a unha de lascas, perfeita para quem quer deixar as unhas crescerem ou manter a manicure por duas ou três semanas. A beleza desse sistema reside na sua simplicidade, mas há um preço: ele precisa ser removido com acetona a cada uso. É um ritual de cuidado, não uma solução pontual.

Se você precisa de mais estrutura, existe o gel rígido. É mais denso, menos flexível e não se dissolve em acetona. Em vez disso, é esculpido com uma máquina. Este material é frequentemente usado quando a unha natural é fina ou frágil, necessitando de uma base forte e rígida. É o "concreto armado" do mundo das unhas, ideal para quem precisa de máxima durabilidade sem o peso do acrílico.

Uma opção intermediária, e talvez a mais versátil, é o gel BIAB, ou Builder In A Bottle (Construtor em um Frasco). Pense nele como uma ponte entre o macio e o duro. Sua viscosidade permite que o profissional crie o ápice, o ponto central de resistência que impede que a unha quebre ao meio. A mágica está na "reconstrução": você não remove tudo, apenas corrige o formato e preenche a área de crescimento. É como uma conversa contínua com suas unhas, em vez de uma reinicialização completa.

Para quem sonha com comprimento e impacto, o acrílico continua sendo a referência. Não precisa de luz; cura ao ar, uma mistura de monômero líquido e pó. É rígido, forte e permite formatos extremos. No entanto, requer um ambiente profissional com ventilação potente, pois o monômero tem um odor forte e característico. Não é um produto para uso doméstico, mas sim um trabalho profissional que exige respeito pela sua composição química.

Existe também o polygel, o híbrido que combina a resistência do acrílico com a flexibilidade do gel. É uma pasta espessa que não escorre, facilitando o controle. Geralmente é aplicado com moldes duplos, pequenos moldes de plástico que dão à unha o formato perfeito antes de ser pressionada sobre a placa natural e curada. É o melhor dos dois mundos, um equilíbrio que costuma agradar tanto aos olhos quanto ao tato.

E para quem quer evitar a luz UV?

Apresentamos o sistema de pó acrílico. Nele, a unha, revestida com uma resina especial, é mergulhada em pó colorido. Sem lâmpadas, apenas uma série de camadas que formam uma cobertura forte e durável. É espessa, muito espessa, mas incrivelmente duradoura. É uma estética diferente, uma sensação diferente, mas uma escolha válida para quem prioriza a longevidade em vez da finura.

Por fim, uma palavra sobre saúde

O perigo não está nos materiais, mas na técnica. Remover o revestimento ou lixar demais a unha é o verdadeiro inimigo. Isso afina a unha natural, enfraquece-a e pode causar danos que levam meses para serem reparados. Além disso, certifique-se de que o gel esteja completamente curado. O monômero não curado pode causar alergias, um lembrete importante de que a beleza deve ser construída sobre uma base de segurança. Use protetor solar ou luvas especiais durante o processo de cura para proteger sua pele dos raios UVA. Suas unhas são tecido vivo; trate-as com o mesmo cuidado que você daria a qualquer outra parte do seu corpo.