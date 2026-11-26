Jennifer Lawrence e Hailey Bieber ditam a tendência: unhas de canela

A tonalidade vermelho-acastanhada, conhecida como cinnamon nails (unhas de canela), registra um crescimento de 100% nas buscas anuais na plataforma Fresha. A cor, adotada por figuras como Hailey Bieber, Jennifer Lawrence e Dakota Johnson, situa-se entre o borgonha escuro e o chocolate clássico, oferecendo uma profundidade visual que se adapta a diferentes composições de inverno.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр карамельный кашемир

A relação entre a técnica de aplicação e o efeito visual

A percepção do tom de canela altera-se conforme o acabamento e a técnica de esmaltação escolhidos. A cobertura monocromática, aplicada em unhas longas de formato amendoado — técnica utilizada por Zola Ganzorigt em Hailey Bieber -, prioriza a continuidade da cor e a sofisticação linear. Já a aplicação de partículas de shimmer ou acabamentos metálicos altera a reflexão da luz, transformando a cor sólida em um efeito de brilho que intensifica a expressividade do desenho.

Técnicas de transição, como o degradê (ombré) via esponja ou o efeito "aura", que concentra a luminosidade no centro da unha, criam uma ilusão de volume e profundidade. O uso de esmaltes magnéticos cat-eye simula a aparência de metal fundido, enquanto a adição de glitter prateado nas extremidades introduz um contraste textural, sugerindo a imagem de canela com glacê ou geada.

Materiais e a durabilidade do resultado

A escolha do material impacta diretamente a manutenção e a durabilidade do visual. O esmalte em gel é a opção indicada para quem busca maior resistência ao desgaste e brilho prolongado. Para variações de tom, a paleta divide-se em subtons alaranjados para um visual clássico, tons castanhos profundos para maior saturação e nuances leitosas ou terrosas para resultados mais naturais.

Alternativas como as unhas postiças permitem a experimentação de efeitos complexos, como o cat-eye e relevos decorativos, sem a necessidade de processos químicos prolongados no salão. No entanto, a durabilidade dessas próteses difere da fixação do gel, sendo uma solução temporária para a mudança de estilo.