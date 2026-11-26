Look de inverno para viagem: camadas funcionais sem perder elegância

A transição entre o frio rigoroso do terminal e a temperatura controlada da aeronave exige uma estratégia de camadas que não sacrifique a silhueta. O desafio de viajar no inverno reside em evitar o aspecto desleixado dos pijamas, sem abrir mão da mobilidade necessária para horas de confinamento em uma poltrona.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Женщина в аэропорту

A escolha de um trench coat de couro, em vez de um casaco volumoso de lã, altera a proporção do visual: a peça oferece a proteção contra o vento necessária para o desembarque, mas mantém uma estrutura linear que não ocupa espaço excessivo no corpo durante o embarque. Quando cortado em modelagens amplas, o couro permite a sobreposição de malhas sem restringir os movimentos dos braços.

Para a gestão térmica interna, o suéter com zíper (estilos half-zip ou quarter-zip) em cashmere ou lã substitui a necessidade de múltiplos cardigãs. A funcionalidade do zíper permite ajustar a ventilação do pescoço sem a necessidade de remover a peça inteira, mantendo a aparência polida em tons neutros como bege e chocolate.

Alternativas de texturas e acessórios

A substituição dos tradicionais joggers por calças de veludo altera a percepção do traje de viagem. A fibra elástica do veludo acomoda a compressão das pernas durante o voo, enquanto o brilho discreto do tecido eleva a composição, permitindo que a peça transite diretamente para um jantar ou evento social após o pouso, sem a necessidade de troca de roupa.

No campo dos acessórios, a bolsa bowling substitui a silhueta utilitária da mochila por uma estrutura mais sofisticada. Seu formato arredondado comporta a organização de gadgets e documentos, mantendo a composição equilibrada tanto no aeroporto quanto em passeios urbanos.

O conforto térmico final é assegurado por um cachecol volumoso de cashmere. A peça atua como um elemento versátil, servindo de manta durante o voo ou como camada extra de isolamento nos terminais. Para 2026, as opções variam entre a sobriedade do monocromático e a complexidade dos padrões jacquard e boho.

Nos pés, a troca de botas pesadas por loafers de couro macio ou camurça facilita a passagem pelos controles de segurança e evita a fadiga excessiva. A escolha do loafer mantém a coesão do visual, funcionando tanto com calças retas quanto com conjuntos de tricô, garantindo que a imagem permaneça composta mesmo após longas horas de viagem.