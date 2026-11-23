Cuidados com a pele no inverno: guia base em evidências da AAD

As flutuações térmicas entre o frio externo e o ar aquecido nas dependências internas representam um desafio mecânico para a epiderme. Essa alternância pode comprometer a função de barreira da pele, tornando-a mais suscetível à perda de água transepidérmica, irritação e descamação, mesmo em indivíduos que, em outras épocas, apresentam pele classificada como normal.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимний уход за кожей

A questão central para o consumidor reside em distinguir quais medidas realmente sustentam a hidratação e a proteção da barreira cutânea com base em evidências dermatológicas, em oposição a afirmações genéricas de marketing. As diretrizes compiladas pelo The Independent, com base nas recomendações da Academia Americana de Dermatologia (AAD) e da Cleveland Clinic, delineiam os parâmetros físicos e composicionais para esse cuidado.

O primeiro ponto de controle é a gestão da temperatura e do tempo de exposição à água. O uso de água quente não é apenas desconfortável; ele remove ativamente os lipídios naturais que compõem a camada mais externa da pele, essenciais para reter a umidade. A recomendação clínica é substituir o banho quente por água morna e limitar o contato a períodos de cinco a dez minutos. Após a lavagem, a remoção da água deve ser feita por toalhadas suaves, evitando o atrito mecânico que pode exacerbar a inflamação em peles já sensibilizadas.

A aplicação de hidratantes segue um princípio de física básica: a oclusão. A aplicação imediata de produtos sobre a pele levemente úmida ajuda a "selar" a água nos estratos superiores. No inverno, a eficácia de texturas leves, como loções e fluidos, pode ser insuficiente para repor a perda lipídica. A transição para cremes mais densos ou pomadas é recomendada, pois essas formulações criam uma barreira mais robusta que impede a evaporação acelerada.

A análise da formulação é crucial. A eficácia do cuidado não depende do preço ou de promessas publicitárias, mas da presença de ingredientes com mecanismos de ação definidos. Os ceramidas são lipídicos que ajudam a restaurar a integridade da camada córnea. O glicerol atua como umectante, atraindo e retendo água. O ácido hialurônico contribui para a hidratação profunda. Já a vaselina funciona como um agente oclusivo, formando uma película que previne a perda de água em áreas de ressecamento extremo. Para peles sensíveis, a ausência de fragrâncias fortes e corantes é um critério importante para minimizar o risco de reações de sensibilidade.

É necessário exercer cautela com os ativos esfoliantes. O uso de esfoliantes mecânicos agressivos em uma pele já irritada ou ressecada pode agravar a disfunção de barreira, em vez de melhorá-la. Da mesma forma, retinoides e ácidos, embora eficazes para renovação celular em condições específicas, podem causar ardência ou eritema em peles comprometidas pelo frio. Nesses casos, a frequência de uso deve ser reduzida ou suspensa até que a função de barreira seja restaurada.

A proteção contra a radiação ultravioleta permanece relevante independentemente da estação. O dano fotoinduzido, que contribui para o envelhecimento e a hiperpigmentação, continua ocorrendo durante os meses frios. A AAD recomenda o uso diário de protetores solares com fator de proteção de 30 ou superior.

Regiões com menor densidade de glândulas sebáceas, como lábios e mãos, requerem atenção específica. Lábios perdem umidade mais rapidamente e beneficiam-se de bálsamos baseados em vaselina. O controle do microclima interno também é uma variável física importante; o uso de umidificadores de ar, particularmente durante o sono, pode reduzir a perda de água cutânea causada pelo ar seco do aquecimento.

Por fim, há um limite para o que o cuidado domiciliar pode resolver. Se as intervenções descritas não aliviam a secura, ou se surgem sintomas como fissuras dolorosas, prurido intenso ou inflamação significativa, esses sinais podem indicar condições dermatológicas subjacentes, como eczema ou dermatite. Nesses cenários, a abordagem deve ser médica, e não apenas cosmética.