Peach Nude Nails: Tonalidade e forma do estilo de Jennifer Lopez

Na premiere do filme documental The JLO Show, Jennifer Lopez apareceu com uma variação de um tom nude clássico, executada pelo seu manicurista, Tom Bachik. O design, batizado de Peach Nude Nails, combina tons de pêssego e rosa com um acabamento suave e brilhante, diferindo dos revestimentos opacos tradicionais por parecer mais vívido e harmonizar com o tom natural da pele.

Photo: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нюдовый маникюр

Tonalidade e acabamento

A popularidade do estilo nude hoje não decorre apenas da falta de opções de design, mas de uma estética que prioriza a aparência de cuidado impecável. A escolha de tonalidades rosadas, leitosas ou bege semitransparentes atende a três funções práticas: alonga visualmente os dedos, cria uma base universal para qualquer guarda-roupa e destaca o status através do minimalismo.

Para alcançar um efeito similar ao da cantora, especialistas apontam regras específicas de execução. O tom escolhido deve ser o mais próximo possível da cor natural da unha, evitando esmaltes de cobertura densa. Prefira subtons quentes de pêssego-bege ou rosa, pois subtons brancos frios podem conferir às mãos um aspecto indesejado de cinza. O acabamento requer o uso de um top coat de brilho delicado para criar uma aparência saudável. A forma recomendada é o "amêndoa suave" ou o clássico oval.

Forma e contexto

Além da tonalidade, a forma da unha altera a leitura do visual. Enquanto o nude clássico associado a Carolyn Bessette-Kennedy implicava unhas curtas, Lopez opta por uma forma alongada em amêndoa. Isso demonstra que uma cor neutra não precisa ser modesta: em maior extensão, a cobertura de pêssego-rosa funciona como fundo ideal para joalheria robusta, sem competir pela atenção.

O estilo nude permanece uma das soluções mais práticas no setor de beleza. Ele se encaixa organicamente tanto em looks diários com jeans ou cashmere quanto em ocasiões formais, confirmando que a naturalidade segue como uma tendência duradoura na indústria.