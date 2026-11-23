Olga Leflers ensina a ajustar a proporção facial com brincos vintage

Quando a escolha das brincas deixa de ser aleatória e passa a responder a uma pergunta de silhueta: como ajustar a proporção do rosto através do acessório? A especialista em joalheria vintage Olga Leflers orienta que, além da técnica de contornagem, a forma física do objeto pode corrigir linhas e suavizar ângulos, oferecendo soluções específicas para diferentes geometrias faciais.

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Para rostos ovais, frequentemente citados como o padrão de equilíbrio — onde a largura da testa e do queixo é semelhante e as linhas são suaves -, a recomendação é a discrição. Leflers sugere apostar em brincos de botão (stud), cujas formas miniaturadas funcionam como um complemento delicado. A vantagem prática está na fixação segura e na leveza, permitindo que o acessório não pese visualmente sobre uma estrutura que já possui proporções equilibradas.

Ajustando linhas arredondadas e angulares

A geometria muda a abordagem quando o objetivo é alongar ou suavizar. No caso de rostos redondos, caracterizados por linhas suaves na testa e queixo com maçaricos marcados, a estratégia visual é o alongamento. Brincos longos e pendurados, especialmente os modelos volumosos e em camadas, criam uma linha vertical que "estica” o oval do rosto. Para potencializar esse efeito de dinamismo, a combinação com penteados elevados, como coques ou coque alto, ajuda a direcionar o olhar e a alterar a percepção da largura.

Já para o formato triangular, onde a largura da base é o ponto focal, a busca é o contraste. Brincos circulares são indicados para equilibrar as linhas e adicionar suavidade à silhueta. Aqui, a proporção entre o acessório e o cabelo é crítica: modelos de círculo massivo harmonizam melhor com penteados simples, como cabelo solto ou um coque baixo e limpo. Leflers alerta, no entanto, que essa mesma forma circular pode ter o efeito oposto em rostos muito redondos ou retangulares, pois tende a adicionar volume justamente na região inferior da face.

O rosto quadrado, muitas vezes associado ao tipo "americano” pela mandíbula definida, exige o mesmo princípio de alongamento visto no formato redondo, mas com foco no arredondamento dos ângulos. A escolha recai novamente sobre modelos alongados, priorizando linhas fluidas e estendidas. O objetivo é evitar qualquer brincaria com geometrias agudas ou ângulos retos, que reforçariam a rigidez da estrutura em vez de suavizá-la.