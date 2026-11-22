Tendências de penteados anos 90 adaptados à textura natural

A textura natural do cabelo e a densidade dos fios determinam a viabilidade de volume e a sustentação de penteados que buscam a estética dos anos 90. De acordo com previsões de estilistas consultadas pela Cosmopolitan, a tendência que se estende até 2027 prioriza a naturalidade e a desconstrução, afastando-se de estruturas excessivamente rígidas ou polidas.

Photo: Pravda.Ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с дорогим сливочно-жемчужным блондом

O volume e a estrutura do coque desestruturado

A base para o coque alto inspirado em Pamela Anderson exige fios com certa elasticidade para que a fixação no topo da cabeça não neutralize o movimento. O gesto técnico consiste em prender a massa capilar na coroa, deixando mechas soltas ao redor do rosto para suavizar o contorno facial. O resultado é uma aparência de desleixo planejado que se adapta a diferentes contextos, do casual ao formal, dependendo da porosidade e do volume original do cabelo.

A técnica dos bobes térmicos para ondas

Para obter a amplitude característica das supermodelos da década de 90, a ferramenta recomendada não é o modelador moderno, mas os bobes térmicos. Essa escolha técnica visa a criação de curvas com maior resiliência e corpo, proporcionando uma volumetria que a chapinha ou o babyliss muitas vezes não sustentam por longos períodos. A eficácia do resultado depende da capacidade do fio de reter a forma após o resfriamento do termobobe.

Detalhes de partição e acessórios de fixação

A mudança na direção do crescimento do cabelo, através do risco em zig-zag, altera a percepção visual de penteados simples, como o meio-preso, criando um contraste geométrico na raiz. Paralelamente, o uso de presilhas pequenas, conhecidas como "piraguichus" ou mini-presilhas, serve para recuar mechas frontais. Esse ajuste pontual foca na conveniência de manter o rosto limpo sem alterar a estrutura global do corte.

A reinterpretação do Twist Francês

O coque francês, ou french twist, transita do rigor clássico para uma versão mais fluida. A técnica consiste em enrolar o cabelo em um cordão solto na nuca, fixando-o com grampos sem a busca pela perfeição do alisamento. O ponto focal aqui são as pontas dos fios, que devem permanecer levemente expostas e desalinhadas. Essa abordagem valoriza a textura real do cabelo, transformando a rigidez do penteado antigo em um visual de menor manutenção.