Cabeleireiros detalham erros comuns na secagem que impedem a fixação do volume nos fios

O volume que se impõe na moda atual não é o mesmo rigidez fixada com fixadores das décadas anteriores. A tendência atual prioriza a mobilidade e a aparência "viva" dos fios, afastando-se do brilho espelhado e da rigidez de anos 90. O resultado depende diretamente do estado inicial do cabelo e da técnica aplicada, com foco na leveza e na arquitetura do penteado, desde a lavagem até a secagem final.

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A base para um volume que dure começa na preparação. O uso do shampoo deve ser restrito à zona da couro cabeludo e das raízes, enquanto máscaras e condicionadores devem ser aplicados apenas no comprimento, evitando a raiz. Essa separação previne o peso excessivo na base, que compromete a estrutura da franja. Finalizar a lavagem com água fria é uma etapa técnica crucial: o choque térmico ajuda a fechar as cutículas, resultando em fios mais lisos e leves, prontos para receberem o volume sem resistência.

Erros comuns e a física da secagem

Apesar dos cuidados iniciais, o volume pode colapsar por erros de execução. A umidade residual nos fios é o principal vilão; a água, ao pesar sobre a fibra capilar, puxa o cabelo para baixo, desestruturando o penteado. Da mesma forma, cobrir a cabeça com chapéus ou bonés enquanto os fios ainda estão quentes comprime a estrutura recém-modelada. Toques constantes nas madeixas transferem o sebo das palmas da mão para os fios, acelerando a sensação de cabelo sujo e reduzindo a projeção. A ausência de proteção térmica também contribui para o fracasso do resultado: pontas secas e porosas perdem umidade rapidamente, criando aspecto opaco e desalinhado que contrasta com o volume desejado nas raízes.

A manutenção da forma obedece a princípios físicos claros. O ar quente torna as ligações dentro do fio plástico e maleável, mas a direção só é "memorizada" durante o resfriamento. Se o fio for solto da escova enquanto está quente, ele volta instantaneamente à sua posição natural por gravidade. Para garantir a fixação, o processo exige uma mudança ativa de temperatura: após o aquecimento, deve-se aplicar ar frio por cinco a sete segundos antes de liberar a madeixa. Em casos de maior necessidade de durabilidade, fixar a raiz com grampos ou enrolar em rolos largos enquanto os fios esfriam completamente garante que a estrutura se estabilize. Ao remover esses auxiliares, a manipulação suave das raízes com os dedos finaliza o penteado, preservando o ar e a mobilidade sem a rigidez de produtos pesados.