Especialistas da ASDS analisam impacto da menopausa e GLP-1 na pele

A alteração na textura da pele, o surgimento de rugas e o retorno de acne em fases adultas costumam estar ligados a mudanças sistêmicas hormonais, e não apenas à eficácia de cosméticos. Durante encontro da Sociedade Americana de Cirurgia Dermatológica (ASDS), os especialistas Marina Peredo, Doris Day e Joel Cohen analisaram como a perimenopausa, a menopausa e o uso de fármacos da classe GLP-1 impactam a estrutura facial e quais intervenções possuem lastro factual.

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A queda nos níveis de estrogênio durante a menopausa reduz a densidade cutânea e a hidratação natural, podendo provocar erupções acneicas. De acordo com a Dra. Doris Day, a tentativa de tratar sinais isolados, como uma ruga específica, é insuficiente se não houver a avaliação do estado geral de saúde, incluindo qualidade do sono e níveis de energia. A terapia de reposição hormonal é citada como uma via para melhorar a condição sistêmica da pele, embora seja uma decisão médica dependente de critérios individuais e das recomendações do FDA.

A fronteira entre a regeneração e o marketing

O mercado de estética promove amplamente a terapia PRP (plasma rico em plaquetas), exossomos e bioestimuladores de colágeno sob a promessa de "recuperação" da pele. Contudo, a Dra. Day pontua que a categoria de procedimentos regenerativos apresenta um marketing agressivo que nem sempre é acompanhado por evidências científicas sólidas. O caso dos exossomos é emblemático: até o momento, nenhum produto dessa natureza possui aprovação do FDA, permanecendo a incerteza sobre sua segurança e eficácia em escala clínica.

Em contraste, o uso de bioestimuladores de colágeno, como o Sculptra, atua na reposição gradual do volume facial. A ação física consiste em estimular a produção de colágeno do próprio corpo, buscando evitar o aspecto artificial de preenchimentos excessivos em bochechas ou lábios.

O impacto do emagrecimento rápido no rosto

A utilização de agonistas do receptor de GLP-1 para perda de peso tem gerado um fenômeno descrito como "rosto GLP-1". A Dra. Marina Peredo explica que a perda acelerada de gordura nas bolsas malares deixa as bochechas planas e a pele flácida. O problema central não reside na degeneração da pele em si, mas na perda de volume e de massa muscular que sustenta a face.

A perda de tecido muscular ocorre de forma silenciosa na balança, mas é visível na aparência. As estratégias discutidas envolvem o fortalecimento muscular e cutâneo — por meio de exercícios de força e métodos aparelhados — concomitante à perda de peso, ou a correção do volume após a estabilização da massa corporal.

Tecnologias em fase de estudo

Pesquisas recentes investigam a possibilidade de recuperar a pigmentação natural de cabelos grisalhos. Dados preliminares indicam que fios que estiveram brancos por dez anos conseguiram retomar a cor original, embora o método ainda esteja em fase de estudo e não seja um procedimento clínico disponível.

Para tratar a perda de elasticidade e alterações texturais, novas modalidades de laser estão em análise. O Dr. Joel Cohen afirma que tais procedimentos podem reduzir o tempo de recuperação para um intervalo de cinco a seis dias, ressaltando que o resultado final está condicionado à intensidade da aplicação.