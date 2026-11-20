Strass e rebites no denim: equilíbrio com tops neutros evita excesso visual

A transição do jeans de peça utilitária para item de composição visual define as propostas para 2027. Nas coleções de primavera-verão, o tecido deixa de ser apenas a base do guarda-roupa para assumir o protagonismo através de ornamentos, desgastes deliberados e a recalibração de volumes que alteram a percepção da silhueta.

Photo: Pravda.Ru by Артем Логинов is licensed under publiс domain Девушка на подиуме в рваных джинсах

Ornamentação e a mudança do foco visual

A substituição do minimalismo por detalhes ornamentais aparece em coleções como a de Dolce & Gabbana, onde o denim incorpora strass, rebites metálicos e broches. A diferença concreta aqui não está na simples aplicação de brilhos, mas na construção de ornamentos assimétricos e padrões complexos que deslocam o olhar para pontos específicos da peça. Para evitar que o excesso de informação domine a imagem, a combinação com partes superiores neutras — como camisetas brancas ou golas altas pretas — equilibra a proporção visual.

O contraste do desgaste com a alfaiataria

O efeito de peça envelhecida, com desbotados e bordas desfiadas presentes nos desfiles da Ralph Lauren, propõe agora uma operação de contraste: a união do jeans desgastado com peças estruturadas, como blazers acinturados ou camisas clássicas. Enquanto rasgos profundos nos joelhos tendem a se expandir com o uso, a aposta em desbotados leves ou desgastes sutis na bainha oferece uma alternativa mais durável. O corte amplo, em vez do ajustado, é o que confere a modernidade a essa estética de desleixo planejado.

A evolução do volume e a linha da perna

A silhueta passa por uma mudança gradual: o volume rígido e escultórico do modelo "barrel" (barril) cede espaço a curvas mais suaves e naturais na região do quadril. Essa redução da rigidez torna a peça mais versátil. A escolha do calçado altera a leitura da proporção: modelos que terminam logo acima do tornozelo harmonizam com loafers ou sapatilhas, evitando que o tecido acumule dobras excessivas que pesam a silhueta. Já as versões mais longas demandam calçados de maior volume, como tênis robustos, para manter a coerência visual.

A permanência do corte reto

A introdução desses elementos decorativos e volumétricos não anula a funcionalidade do corte reto ou do modelo baggy em tons de azul escuro. A adaptação dessas novidades ao cotidiano depende da finalidade do uso: enquanto o denim com cristais desloca a peça para contextos noturnos ou eventos de destaque, as bordas desfiadas e volumes suaves mantêm a viabilidade para o dia a dia.