Cabelo dos anos 70 volta: loiro antigo exige raiz suave para não falhar

A condição inicial dos fios — sua porosidade, a densidade da fibra e a cor de base — define a viabilidade das tendências previstas para o inverno de 2026-2027. De acordo com especialistas como Jérôme Lorde e Erin Bowers, citados pelo Who What Wear, o foco da temporada migra do acabamento artificial para a mobilidade natural do cabelo e tonalidades que evocam acolhimento.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Окрашивание волос

Transições de cor e a influência da base

A paleta de inverno marca o recuo dos tons gélidos e acinzentados. A aplicação do "Chocolate Aveludado", por exemplo, substitui o castanho plano por nuances de espresso e chocolate escuro, onde o resultado visual depende da integridade da cutícula para refletir o brilho espelhado e a sensação de densidade. No caso do "Loiro Antigo", a técnica resgata a estética dos anos 70 através de pigmentos cremosos, mel e bege dourado; a manutenção desse visual requer a preservação de um sombreamento suave na raiz para evitar o contraste artificial.

Para quem busca expressividade, as nuances de vinho, merlot e cereja substituem a predominância do cobre. A entrega desses tons profundos está condicionada à base de cor do cabelo, sendo a saturação do pigmento dependente da porosidade do fio no momento da aplicação.

Movimento, corte e estrutura

A precisão geométrica cede lugar à textura. O gesto técnico do "Soft Bob" altera o corte reto tradicional para contornos menos rígidos, com comprimento variando entre a linha do queixo e levemente abaixo. No "Shaggy", a técnica de desfiamento é aplicada de forma mais delicada para realçar a estrutura natural do cabelo, evitando o aspecto de desalinho excessivo.

Para fios longos, a gradação de camadas ao redor do rosto é a ferramenta utilizada para criar volume visual sem comprometer o comprimento total. O resultado final nessas técnicas de corte depende da textura original do cabelo: a movimentação dos fios é o que define a forma, e não apenas a tesoura.

Estilização e composição visual

A estética dos anos 90 retorna com a ênfase em raízes elevadas e cachos largos e móveis. A composição visual se completa com penteados relaxados, como coques baixos e rabos de cavalo com mechas soltas. Esses efeitos de volume e movimento são complementados por acessórios específicos: fitas e lenços de seda em tons de chocolate e bordô, presilhas metálicas com pérolas ou cristais, e presilhas tipo "claw clip" em acetato polido ou metal.

Embora cortes como o Soft Bob e as camadas frontais sejam indicados para a correção do oval do rosto e adição de volume em cabelos maduros (acima dos 50 anos), a eficácia do resultado está ligada à análise do subtom da pele e à espessura do fio de cada pessoa.