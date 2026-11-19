O que é o formato squoval de unhas

Um detalhe quase imperceptível no acabamento da ponta da unha altera a dinâmica de uso e a resistência do material: a transição do ângulo reto para a curva suave. É nesse ponto que se define o "squoval", termo que funde square (quadrado) e oval. Diferente do oval puro, o squoval mantém a borda livre reta, preservando a estrutura visual do quadrado, mas elimina as arestas vivas através do arredondamento dos cantos.

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A relação entre formato e durabilidade prática

A escolha por essa geometria não é apenas estética, mas operacional. Enquanto o quadrado clássico apresenta pontos de tensão nos ângulos que frequentemente engancham em tecidos e facilitam a ocorrência de lascas, o arredondamento das extremidades do squoval reduz a vulnerabilidade da placa ungueal a impactos laterais. Segundo análises da Cosmopolitan e Vogue España, essa configuração é a resposta técnica ao desejo por minimalismo, permitindo a manutenção de unhas curtas ou médias que se adequam a rotinas profissionais sem a fragilidade de formatos extremos.

Adaptação técnica ao suporte anatômico

A execução do desenho varia conforme a morfologia da mão para garantir a funcionalidade do uso:

Placas largas: A técnica exige um arredondamento mais acentuado dos cantos para evitar que o visual sobrecarregue a anatomia do dedo.

A técnica exige um arredondamento mais acentuado dos cantos para evitar que o visual sobrecarregue a anatomia do dedo. Unhas estreitas: A manutenção de uma borda mais reta enfatiza a linearidade e confere precisão gráfica ao acabamento.

A manutenção de uma borda mais reta enfatiza a linearidade e confere precisão gráfica ao acabamento. Dedos curtos: O formato permite a organização visual da extremidade sem a necessidade de extensões artificiais prolongadas.

Operação e material

Para a construção do squoval em unhas naturais, a operação exige a manutenção da lixa paralela ao eixo do dedo, evitando o estreitamento da lateral. O processo consiste em definir a linha reta da borda livre e, em seguida, aplicar movimentos leves para suavizar apenas os cantos. O uso de lixas de gramatura fina é a condição técnica necessária para evitar a delaminação da queratina e a quebra da placa.

Interação entre cor e geometria

O resultado visual do squoval é influenciado pela esmaltação. Tons nude, leitosos e translúcidos reforçam a estética da naturalidade. Já a geometria de borda reta torna esse formato a base técnica ideal para o "micro-french", onde a linha branca é reduzida ao mínimo. Para cores saturadas, como tons de vinho e chocolate, a aplicação em comprimentos curtos mantém a sobriedade do desenho, evitando que a cor torne o visual agressivo.

A projeção para os próximos anos indica a consolidação da borda livre natural, com extensões de apenas alguns milímetros além da polpa do dedo, validando o squoval como a operação que equilibra a estética estruturada com a resistência ao uso diário.