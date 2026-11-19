Tendência de esmaltes para inverno 2026/2027 prioriza cores profundas e minimalismo

O inverno de 2026/2027 anuncia uma mudança na paleta de esmaltes: os tons nude claros cedem espaço para cores mais profundas e saturadas. A direção da tendência, segundo profissionais do setor, aponta para o preto clássico e o bordô intenso, sempre acompanhados de um design minimalista. Essa virada não é apenas estética; ela muda a percepção de peso visual das unhas, exigindo uma escolha precisa de formato e acabamento para que o resultado pareça sofisticado, e não pesado.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Бордовый маникюр

A aplicação de um esmalte escuro revela diferenças sutis na textura da superfície. O preto, por exemplo, absorve a luz de forma distinta do vinho, o que afeta como o brilho é percebido. Para equilibrar essa intensidade, os especialistas sugerem o uso de técnicas pontuais: um microfrança delicado na linha do cílio, um final com efeito cromado ou detalhes geométricos discretos. Essas intervenções quebram a monotonia do tom escuro sem comprometer a sobriedade do conjunto.

Materiais e efeitos texturais

A escolha do material define a profundidade do visual. Tons frutais profundos, como o granada ou o vinho, funcionam bem tanto em unhas curtas de formato quadrado quanto em silhuetas ovais, mantendo uma elegância atemporal. Quando se busca mais complexidade, a textura ganha protagonismo. O efeito "olho de gato” sobre uma base bordô cria um movimento luminoso interno, diferente do brilho superficial de um gel comum. Da mesma forma, padrões marmorizados sobre fundos translúcidos adicionam camadas visuais que um esmalte liso não oferece, transformando a superfície da unha em uma peça tridimensional.

Detalhes de contraste também alteram a dinâmica do design. Destacar a cutícula com uma cor oposta ao fundo principal adiciona leveza e movimento. Padrões simples, como bolinhas pequenas ou espirais finas aplicadas sobre o tom base, mantêm a função decorativa sem pesar visualmente. Outra alternativa é a paleta de tons de café, onde o chocolate e o espresso substituem o preto. Essas cores mantêm a seriedade do escuro, mas com uma suavidade que pode ser mais confortável para quem não usa tons tão duros no cotidiano.

O violeta saturado, frequentemente visto em coleções de moda da estação, também migra para as unhas, trazendo uma expressividade que contrasta com a neutralidade dos anos anteriores. A integração dessa cor exige atenção ao brilho: tanto o acabamento espelhado, obtido com pós cromados, quanto o gloss clássico realçam a saturação do pigmento, mas de maneiras distintas. O primeiro adiciona um reflexo metálico, enquanto o segundo acentua a profundidade da cor.

Forma e funcionalidade

A temporada mostra uma clara rejeição ao comprimento extremo. A preferência volta para formatos curtos, como o quadrado suave e o oval limpo. Essa escolha prática está diretamente ligada à usabilidade diária: unhas mais curtas e em formatos arredondados tendem a ser mais resistentes a impactos e fáceis de manter em condições de higiene, sem exigir a manutenção constante de pontas finas ou longas.

A combinação de cores profundas com formatos curtos e acabamentos específicos, seja cromado ou acetinado, permite adaptar a moda da estação ao estilo individual. O resultado é um visual que prioriza a funcionalidade e a clareza do design, onde cada escolha de cor e textura tem um propósito visual definido, afastando-se de decorações excessivas que podem interferir no uso prático das unhas.”}