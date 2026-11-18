Casaco de linha reta: a herança de Carolyn Bessette-Kennedy

A silhueta do inverno 2026-2027 resgata a herança visual de Carolyn Bessette-Kennedy, deslocando o foco do adorno para a precisão do corte. A diferença fundamental entre a elegância contemporânea e o minimalismo rigoroso dos anos 90 reside na manipulação do volume: enquanto a era de ouro de Calvin Klein e Helmut Lang prezava pela simplicidade absoluta, as interpretações atuais expandem a proporção do corpo.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стильный образ девушки

A arquitetura do casaco e a nova proporção

O ponto central dessa estética é a linha do ombro e o caimento vertical. A escolha de um casaco com corte reto e comprimento abaixo do joelho altera a percepção da estatura, alongando visualmente a silhueta. Para quem busca a versatilidade do guarda-roupa de Bessette-Kennedy, a folga estratégica nos ombros é o detalhe técnico que permite a sobreposição de camadas, como suéteres volumosos, sem comprometer a estrutura geométrica da peça.

As paletas de cores mantêm a sobriedade do arquétipo: preto profundo, grafite, tons de bege, camel e chocolate saturado. No entanto, a materialidade divergiu da uniformidade do passado. O Jil Sander aposta em silhuetas alongadas e modelos sem gola para enfatizar a limpeza das linhas; o Dries Van Noten introduz superfícies de cetim e estampas gráficas; já a Miu Miu experimenta com couros amassados e acabamentos em pele sintética.

Aplicações práticas e composição de estilo

A escolha do material define a usabilidade da peça conforme o clima: lã natural e cashmere para temperaturas rigorosas, ou algodão denso com impermeabilização para climas moderados. A versatilidade do modelo reto e abotoamento simples permite que a mesma peça transite entre três contextos distintos de uso:

No cotidiano, a combinação com jeans de corte reto, loafers e acessórios lineares — como óculos estreitos e tiaras finas — mantém a sobriedade urbana. No ambiente corporativo, a peça funciona como a camada final de ternos de alfaiataria. Para ocasiões noturnas, a técnica de apenas apoiar o casaco sobre os ombros, combinando-o com vestidos pretos curtos e sapatos de bico fino, replica a composição utilizada por figuras como a própria Bessette-Kennedy e Kate Moss.