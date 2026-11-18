Pestanas nuas ou intensas: dourado redefine o brilho no inverno 2026

Entre o abandono total da máscara de cílios e a exaltação das pestanas como foco central, o inverno de 2026/27 apresenta uma bifurcação técnica na maquiagem dos olhos. Enquanto alguns profissionais defendem a nudez das pálpebras, outros propõem a intensificação máxima do olhar através da cor e da textura. Neste cenário, o dourado emerge como variável principal, substituindo a paleta de azuis, violetas e verdes que dominaram as temporadas anteriores. A mudança não se trata apenas de uma nova moda, mas de uma alteração na forma como a luz e o pigmento interagem com a estrutura do olho.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Новогодний образ

A transição para o dourado reflete um deslocamento estético anterior ao "glitter prateado" associado à estética gelada (icy makeup). Nas redes sociais, a tendência #glitterlashes utilizava partículas prateadas para simular geada. Agora, o foco migra para a paleta solar e a estética de deusa (goddess aesthetic). Essa preferência por tons quentes e metálicos já havia sido testada nos passarelas de luxo anos atrás. Em desfiles da Valentino, a maquiadora Pat McGrath combinou cílios dourados com strass e sombras metálicas. Recentemente, na Chanel, a artista Lucia Pieroni utilizou folha de ouro metálica para decorar as pálpebras. O que antes era exclusivo das passarelas agora é adaptado para o uso cotidiano, oferecendo uma maneira de incorporar brilho intenso sem necessariamente recorrer ao teatro.

A mecânica do brilho: controle de quantidade e posição

A aplicação do dourado exige precisão na posição do pigmento para evitar que o olhar perca definição ou se torne visualmente pesado. O problema prático aqui é o excesso de reflexo, que pode distorcer a forma natural do olho se não for contido por uma base adequada. A solução técnica reside na gestão do fundo neutro e na segmentação da aplicação.

Para que o dourado funcione como um detalhe e não como uma mancha, a base das pálpebras deve ser preparada com sombras mate em tons neutros, como bege ou caramelo. Essa camada opaca serve como contraste necessário: sem ela, as partículas brilhantes podem parecer dispersas e indistintas. Em seguida, a construção da pestana começa com uma camada de máscara preta ou marrom, aplicada da raiz até a metade do comprimento. Esse passo é fundamental para manter a profundidade e a forma do olho, garantindo que o olhar tenha âncora escura antes da adição do brilho.

O pigmento dourado é então inserido com parcimônia, restringindo-se às pontas das cílios superiores ou aos cantos externos. Essa localização específica cria o efeito de reflexos solares, capturando a luz sem saturar a linha d'água ou a pálpebra móvel. Para que o resultado se mantenha harmonioso, o restante do rosto deve ser tratado com contenção. Lábios e bochechas permanecem em tons nude ou naturais, permitindo que o foco visual descanse no brilho dourado. O apoio pode ser reforçado com um iluminador de subtom quente nas maçãs do rosto, criando uma continuidade de luz entre os olhos e o centro do rosto.

Instrumentos e técnica de finalização

A ferramenta ideal para este efeito raramente é a máscara de cílios tradicional. O componente chave é o topper de cílios, um produto de acabamento que carrega alta concentração de glitters ou cintilantes. Esses produtos existem em faixas de preço variadas, desde linhas de luxo até marcas acessíveis, mas a função técnica permanece a mesma: adicionar textura e brilho sem a necessidade de repintar a pestana com tinta colorida.

A sequência de aplicação é determinística. Primeiro, a máscara convencional deve secar completamente. Apenas então o topper dourado é aplicado sobre as camadas já fixadas. Essa ordem permite controlar a densidade do brilho. Uma aplicação fina produz um cintilamento sutil, adequado para o dia. Uma camada mais densa transforma o olhar, tornando-o apropriado para ocasiões noturnas. A versatilidade desta técnica permite transitar do dia para a noite com ajustes mínimos: basta adicionar volume ao brilho ou combinar o dourado com a técnica de smoky eye, se o objetivo for uma dramaturgia maior. Assim, a maquiagem não precisa ser refeita, apenas reequilibrada na intensidade do reflexo metálico.