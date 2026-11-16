Diferença entre radiofrequência e SMAS-lifting: superfícies e limites técnicos

O processo de aquecimento dos tecidos por meio de radiofrequência (RF) promove a retração das fibras de colágeno e estimula a produção de novas proteínas na derme. Esse mecanismo foca na qualidade da superfície cutânea, buscando aumentar a densidade e a elasticidade da pele em casos de flacidez inicial ou perda de tônus.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лифтинг

A diferença entre a superfície e a estrutura profunda

Enquanto a RF atua nas camadas superiores, o SMAS-lifting utiliza ondas de ultrassom para atingir o Sistema Aponeurótico Muscular Superficial. Trata-se de uma camada profunda, situada abaixo da derme e da gordura subcutânea, que funciona como a estrutura de sustentação do rosto. O objetivo físico aqui não é a textura da pele, mas a tentativa de reposicionar tecidos que se deslocaram devido à gravidade, atuando no contorno facial.

Fatores que determinam o resultado

A alteração do oval do rosto, como o surgimento de "buldogues" (jowls), não possui uma causa única. Esse efeito pode ser provocado pela perda de tônus da pele, pelo deslocamento de pacotes gordurosos, pela perda de volume tecidual — comum após emagrecimento rápido — ou por características anatômicas da mandíbula. Por isso, a resposta a esses procedimentos varia: em alguns casos, a tecnologia mecânica é eficaz; em outros, a correção depende do preenchimento de volumes ou de fios tensores.

Limites da tecnologia assistida

A estimulação de colágeno e a melhora da densidade cutânea são resultados documentados, assim como a melhora do contorno em casos de ptose inicial. No entanto, existem limites físicos intransponíveis para essas máquinas:

Não eliminam rugas profundas de expressão.

Não substituem a cirurgia plástica radical.

Não recuperam volumes perdidos em regiões como bochechas ou têmporas.

Se a aparência de cansaço for causada pela perda de volume (rosto encavado), a RF e o SMAS-lifting não conseguem preencher essas lacunas, pois não adicionam massa ao tecido.

A relação entre idade e tecidos

A escolha entre RF e SMAS não é determinada pela idade cronológica, mas pelo tipo de envelhecimento e genética. Duas pessoas da mesma idade podem ter necessidades opostas: uma pode demandar apenas a melhora da textura da pele, enquanto a outra necessita de intervenção na estrutura de sustentação profunda.

Em estratégias combinadas, é possível atuar simultaneamente no sistema ligamentar profundo e na superfície da pele. A eficácia do resultado depende da adequação da tecnologia ao problema físico real, e não da potência nominal do aparelho.