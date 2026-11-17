Estética 2016 em 2026: ajuste de proporções, densidade têxtil e novas silhuetas

O retorno de elementos da estética de 2016 para 2026 não se manifesta como uma repetição, mas como um ajuste de proporções e contrastes. A diferença central reside na substituição do visual casual-estrito por composições que priorizam a densidade dos tecidos e a sofisticação das silhuetas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Уютный зимний образ с тёплым флисом

A reconfiguração do slip dress e do volume

para quem utiliza o vestido-combinação, a mudança é perceptível na camada externa. Enquanto em 2016 a peça era frequentemente usada sobre camisetas básicas para neutralizar sua sensualidade, a abordagem atual foca no contraste de texturas. O cetim fluido agora é equilibrado com peças de maior peso visual e estrutural, como blazers oversized, jaquetas de camurça ou cardigãs amplos, deslocando a peça de um contexto puramente casual para um visual de maior status.

Paleta cromática e a nova neutralidade

o "Millennial Pink", aquele tom de rosa pálido e empoeirado que definiu a década passada, retorna afastado do excesso do "barbiecore" ou do neon. A aplicação atual integra o tom a uma paleta de cores sóbrias, funcionando como um neutro ao lado de marrons chocolate, cinzas e off-white, alinhando-se à estética de luxo discreto.

A desconstrução do conjunto esportivo

as jaquetas track e agasalhos esportivos deixam de ser usados como conjuntos coordenados. A atualização do estilo consiste em quebrar a unidade: a jaqueta esportiva vintage é combinada com calças de alfataria ou saias longas. Essa operação altera a silhueta, transformando a peça de academia em um elemento de contraste estilístico dentro de um look urbano.

Camurça: da minissaia ao volume estruturado

a camurça, que em meados de 2010 concentrava-se em minissaias com botões, agora assume formas mais extensas e imponentes. O material migrou para trench coats, blazers e calças de corte amplo em tons de canela, chocolate e caramelo, alterando a percepção tátil e visual do conjunto, que ganha profundidade e peso.

Ajustes nos acessórios e no denim

os chokers abandonam o plástico e o excesso de adornos para adotar a rigidez do metal em aros minimalistas ou a delicadeza de fios de pérolas. Paralelamente, as armações micro dão lugar a óculos oversized de estilo retrô, que reestruturam a moldura do rosto. No denim, a mudança é técnica: os rasgos extremos nos joelhos são substituídos por desgastes leves e pontuais em calças de corte reto ou amplo. O "total look" jeans retorna, mas agora baseado na experimentação de diferentes lavagens de azul e em silhuetas mais relaxadas, evitando a rigidez do ajuste skinny.

Equilíbrio entre o bomber e o plissado

a jaqueta bomber torna-se minimalista, trocando patches e bordados por materiais como couro, camurça e algodão denso. Essa peça serve como contraponto ao volume das saias plissadas maxi, agora confeccionadas em cetim ou tecidos translúcidos, criando uma linha vertical que alonga a silhueta e transita entre o ambiente corporativo e o lazer.