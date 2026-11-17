Esqueça o marrom clássico nos salões: a mudança de pigmento garante um visual sofisticado

Na estação do outono, o tom de especiarias ganha protagonismo nas unhas, substituindo o marrom espresso e o chocolate clássico. A nova referência é o "canela" (cinnamon nail art), uma variação que, segundo a publicação PeopleTalk, se diferencia pelo subtom quente: onde o marrom frio predomina, este acabamento carrega nuances douradas e cobres, criando uma leitura mais suave para os visuais da temporada.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр карамельный кашемир

A versatilidade da cor manifesta-se principalmente na escolha do acabamento. O mesmo pigmento reage de formas distintas à luz e ao movimento da mão, dependendo da superfície final selecionada. Um efeito fosco ou acetinado preserva a profundidade da tonalidade, oferecendo uma presença discreta no dia a dia. Em contraste, a aplicação de pó cintilante (inlaid) ou esmaltes com partículas de shimmer transforma a superfície, evocando a textura granulada de uma massa doce recém-assada, adicionando uma dimensão tátil ao visual.

Para quem busca um ponto focal sem sobrecarregar a composição, a sugestão profissional é a mínima: um único cristal posicionado na base da placa ungueal serve como âncora de luz, mantendo a simplicidade do esmalte sólido.

Preparação e aderência

A execução de tons com subtons metálicos ou quentes exige uma base impecável, pois a luz realça irregularidades. Superfícies com micro-rugosidades ou resíduo de oleosidade podem comprometer a uniformidade da cor, especialmente quando o top coat é cintilante. O processo técnico começa com o tratamento preciso da cutícula e a remoção de peles, seguido da limpeza e desengraxe da lâmina — etapa crítica para garantir que o esmalte adira corretamente e não descama prematuramente.

A escolha do subtom exato define a temperatura final do desenho. Gammas entre o bege e o marrom claro tendem a lembrar a cor de uma farofa ou massa com especiarias, enquanto pigmentos mais acentuados no laranja ou cobre se aproximam da aparência pura da canela. Essa nuance não altera a resistência técnica do esmalte, mas muda a percepção visual da pele e a compatibilidade com o vestuário, oferecendo uma alternativa mais quente e menos agressiva que o terracota ou o vermelho intenso.