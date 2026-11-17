Nanofat grafting: estimulação de colágeno sem preenchimento volumétrico

O procedimento não atua preenchendo vazios com material volumétrico, mas introduzindo uma emulsão biológica nos superfícies da pele. Diferentemente do lipofilling clássico, que transplanta células de gordura vivas para criar contornos nas maçãs do rosto ou têmporas, a técnica do nanofat grafting (ou gordura nanificada) destroi esses adipócitos inteiros. O processo inicia-se com a extração de 100 a 200 ml de tecido adiposo do paciente, geralmente da região abdominal, coxas ou parte interna dos joelhos, seguido de uma liposucção miniatura.

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A diferença física central reside no processamento mecânico do material coletado. O tecido é filtrado ou centrifugado repetidamente até que as células de gordura sejam fragmentadas, resultando em uma substância em que praticamente não restam adipócitos inteiros. O que permanece nessa emulsão é uma concentração de componentes regenerativos: células-tronco, fatores de crescimento, células endoteliais e citocinas. Esta mistura biológica é então aplicada nas camadas superficiais da derme utilizando agulhas finas, em uma técnica semelhante à mesoterapia, mas utilizando o próprio material do organismo em vez de compostos sintéticos.

Mecanismo de ação e evidências

A promessa da técnica não é o aumento de volume, e sim a estimulação da regeneração celular interna. Uma vez introduzida na derme, as moléculas sinalizadoras, especificamente os fatores de crescimento, ativam os fibroblastos. Essas células são as responsáveis pela síntese de colágeno e elastina. O efeito resultante é uma mudança na qualidade da pele, tornando-a mais densa e elástica, o que ajuda a manter o relevo facial, mas não corrige a falta de volume estrutural.

Os indicativos clínicos citados para este método incluem o tratamento de rugas finas e ressecamento em áreas de pele fina, como ao redor dos olhos e lábios, onde o uso de preencheres densos é tecnicamente mais desafiador. Para olheiras, a hipótese é que o adensamento da pele da pálpebra inferior reduza a visibilidade dos vasos sanguíneos subjacentes. Também é indicado para a melhoria da textura da pele em áreas de cicatrizes de acne. Há menções a que fatores de crescimento podem influenciar a síntese de melanina, melhorando a uniformidade da cor da pele, embora esse aspecto específico ainda exija mais confirmação clínica e dados robustos.

Os resultados não são imediatos. A socialização pode ficar limitada por 5 a 7 dias devido a inchaços e hematomas nos locais de coleta e aplicação. As primeiras mudanças tornam-se visíveis após algumas semanas, mas o resultado final é avaliado entre 3 e 6 meses, período necessário para a reestruturação completa das fibras de colágeno.

Limites e contexto da decisão

É fundamental distinguir entre a ação anunciada do mecanismo e a resposta individual do organismo. O nanofat grafting não é uma substituta universal para preencheres. Quando a necessidade principal é corrigir ptose (queda de tecidos) ou preencher a ausência de volume na região média do rosto, esta técnica isolada pode apresentar eficácia limitada. Nesses casos de correção estrutural ou suavização de dobras profundas, a preferência clínica tende a ser por preencheres ou pelo lipofilling clássico, que preserva a integridade das células de gordura.

A tecnologia é relativamente nova e os protocolos padronizados para a preparação da emulsão ainda estão em fase de definição. A variabilidade no processamento pode impactar a concentração de componentes ativos. Portanto, a eficácia depende diretamente da qualificação do profissional e da precisão do protocolo utilizado. A avaliação do método deve considerar que ele é uma ferramenta para a qualidade da pele, cor e densidade, e não para a reconstrução de volumes faciais significativos.