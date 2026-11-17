Como funciona o protocolo facial para eventos

A preparação da pele para datas festivas geralmente envolve a combinação de esfoliação química, manipulação muscular e controle térmico para alterar a aparência imediata do rosto. Segundo Natália Yamazaki, tecnóloga do espaço de beleza Faceology, o objetivo desses protocolos é remover células mortas e reduzir o edema facial para criar um efeito de luminosidade.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Девушка делает массаж лица кубиками льда

O mecanismo de ação da limpeza e massagem

O processo inicia-se com a aplicação de géis contendo AHA (alfahidroxiacidos). Fisicamente, esses ácidos rompem as ligações entre as células da camada córnea, eliminando a pele descamada e nivelando a microtextura da superfície cutânea. Em seguida, a aplicação de massagem tonificante atua sobre a circulação: a pressão mecânica estimula o fluxo linfático e a oxigenação dos tecidos, o que pode reduzir o inchaço e alterar temporariamente a elasticidade muscular.

Intervenções químicas e térmicas

Para a luminosidade da pele, o protocolo utiliza peelings enzimáticos combinados com vitamina C e máscaras enzimáticas. A ação enzimática digere as proteínas da pele morta sem a agressividade de ácidos profundos, enquanto a vitamina C atua como agente antioxidante. O estágio final consiste na aplicação de máscaras de hidrogel e cremes protetores.

Para a redução de bolsas sob os olhos e a definição do contorno facial, são utilizadas criosferas — instrumentos de resfriamento aplicados sobre a máscara. O frio provoca a vasoconstrição, reduzindo a chegada de fluidos aos tecidos moles. Essa resposta física do organismo ao choque térmico é o que gera a sensação de firmeza e a diminuição visual do edema, resultando em um aspecto de descanso imediato.