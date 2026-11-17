Como gorros, boinas e chapéus reconfiguram o visual de inverno

A monotonia do guarda-roupa de inverno geralmente reside na hegemonia do casaco, que domina a silhueta por meses. No entanto, a alteração do acessório de cabeça é o ponto onde a proporção do rosto e a intenção do visual mudam drasticamente sem a necessidade de trocar a peça principal de roupa.

Photo: unsplash.com by Nasim Keshmiri is licensed under Free to use under the Unsplash License Зимние аксессуары

A reconfiguração da beanie

A beanie clássica permanece como base, mas a variação no comprimento altera a percepção visual da face. Modelos curtíssimas, que mal cobrem o topo da cabeça, funcionam como acessórios ornamentais; já as versões que cobrem as orelhas mantêm a função térmica. O corte curto cria uma linha horizontal que "corta" a testa, o que exige atenção às proporções individuais do rosto para evitar que a silhueta seja achatada.

Já a adição de um pequeno detalhe, como um "rabinho" no topo, introduz um elemento de ironia ao visual. Essa pequena mudança de volume quebra a rigidez de um sobretudo clássico ou suaviza a rusticidade de um doudoune, transformando a peça de proteção em um elemento de estilo.

Coberturas funcionais e volume

Para dias de frio intenso, a escolha recai sobre acessórios que integram a proteção da cabeça à do pescoço. O boné-touca com amarras, evolução contemporânea do capuz, ajusta-se firmemente ao crânio, resultando em uma silhueta mais feminina e compacta. Materiais como angorá, lã e mohair definem a textura, enquanto versões com "orelhas" decorativas movem a peça para um campo mais lúdico.

As tiaras largas de pele ou lã oferecem a vantagem técnica de preservar o penteado, protegendo apenas as orelhas e a lateral da cabeça. Quando associadas a texturas volumosas de pele, a tiara altera o peso visual da parte superior do corpo, equilibrando-se bem com casacos amplos.

Os abafadores de ouvido (headsets de pele) surgem como uma alternativa prática para atividades externas, como patinação no gelo, combinando organicamente com jaquetas puffer e o estilo esportivo.

Estrutura e estética decorativa

Quando a prioridade deixa de ser o isolamento térmico e passa a ser a composição, as formas estruturadas assumem o papel principal. A boina retorna com uma sugestão de paleta: tons pastéis, como menta e off-white, que afastam a peça do estereótipo clássico e trazem leveza ao inverno.

O chapéu pillbox (estilo "tabelte"), em tecidos como tweed ou tricô denso, impõe uma silhueta rígida e sofisticada, ideal para acompanhar cortes retos de alfaiataria. Já as chapéus de aba larga, como a Fedora ou a Canotier, encontram utilidade no inverno quando usados sobre um lenço amarrado à cabeça, criando uma sobreposição de camadas que protege contra o vento.

A estética masculina é introduzida através do kepi e de bonés de lã. Para evitar que o visual se torne literal demais, a combinação recomendada ocorre com peças femininas contrastantes. No extremo oposto, acessórios com lantejoulas e miçangas, inspirados no Art Déco, servem para eventos noturnos, onde a função é puramente ornamental.