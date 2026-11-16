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Moda Inverno 2026/27: Minimalismo anos 90 e silhuetas retas

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A moda de inverno 2026/27, conforme apontado por publicações como o Vogue britânico, troca o excesso decorativo por um minimalismo inspirado nos anos 90. A mudança visível está na silhueta: linhas retas e tecidos de alta qualidade substituem os volumes extremos, oferecendo uma alternativa de estilo baseada na usabilidade e na durabilidade da peça, em vez da efemeridade do micro-trend.

Девушка в кожаной юбке с кружевом
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в кожаной юбке с кружевом

A proporção do corpo como critério de escolha

O ponto central dessa retomada não é apenas a nostalgia, mas a adequação da forma ao uso diário. O retorno do corte reto nos jeans, por exemplo, sinaliza uma rejeição ao over-sizing extremo e à modelagem excessivamente justa. A recomendação profissional é buscar o denim em tons profundos, como cinza-escuro ou azul saturado, que se equilibram visualmente com a estrutura mais rígida de um casaco de lã, criando uma linha vertical contínua e funcional para o clima frio.

Nessa lógica de proporção, o blazer ganha nova relevância não por sua ornamentação, mas pela marcação da cintura. Diferente das versões amplas que dominaram temporadas anteriores, o modelo ajustado cria um ponto de ancoragem visual. Isso transforma a combinação com saias midi em uma escolha de estilo mais formal e contida, onde o corpo é delineado sem ser comprimido, oferecendo uma estética organizada para ambientes que exigem sobriedade.

Materiais e funcionalidade no inverno

A elegância proposta para esta temporada depende diretamente da textura e do caimento. O casaco longo, com comprimento abaixo do joelho e lapelas simples, é o pilar da composição. Cores neutras — grafite, chocolate, bege e preto — são indicadas por sua versatilidade de combinação, tanto com peças de trabalho quanto com o denim casual. A ausência de detalhes excessivos permite que a qualidade do tecido seja o elemento dominante, exigindo menos manutenção visual ao longo do dia.

Na parte inferior, a saia lápis retorna com foco na praticidade. Modelos em lã densa são a escolha lógica para o inverno, pois mantêm a estrutura mesmo sob camadas de roupa. Para completar, o estilo anos 90 aposta em botas de couro lisas, até o joelho, com calcanhar estável. Essa escolha elimina a necessidade de saltos altos ou acessórios metálicos, priorizando a estabilidade e a limpeza da linha da perna, o que facilita o movimento e a transição entre diferentes contextos de uso.

Acessórios como suportes de estrutura

Os acessórios nessa abordagem funcionam como suportes da simplicidade, não como destaques. As bolsas, por exemplo, adotam formas geométricas estritas e alças curtas, em couro liso e tamanho médio. Essa objetividade evita que o acessório dispute atenção com a silhueta principal, mantendo a paleta visual coesa.

O mesmo princípio se aplica ao tricô. As malhas de gola alta, em tons conservadores como off-white, preto e café, servem como base neutra sob o blazer ou cardigã. A escolha de lã de boa qualidade ou misturas resistentes assegura que a peça mantenha sua forma ao longo do uso, reforçando a ideia de que a tendência aqui é a solidez do básico, não a inovação radical. A composição final depende da habilidade em combinar essas peças essenciais, evitando acumulação e preservando a clareza das linhas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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