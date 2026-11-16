Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Alemanha inicia obras para conectar trecho da rodovia A44
Salado em camadas de beterraba e batata: equilíbrio entre doçura e contraste na montagem
Supernova Ares: Webb detecta explosão antiga e agenda seu retorno para 2098 para medir o Universo
Fúcsia no vaso: luz suave pela manhã e poda de murchos prolongam a floração sem superaquecer as pétalas
Escoltas militares regressam à N380 para enfrentar ameaças terroristas na província de Cabo Delgado
Comboio Vande Bharat circula 463 km com sistema de travagem inoperante
Manguezais globais voltam a crescer após décadas de perda
Correntes de retorno matam em Sri Lanka mesmo com céu limpo
Maçã de avião e lama nos sapatos: por que 'esconder' na mala custa multas em países rígidos

Marrom chocolate e azul-turquesa na composição de Elsa Hosk

Mulher

O marrom chocolate consolidou-se no guarda-roupa como uma base neutra, porém com capacidade de destaque. A sua estabilidade dispensa comprovações constantes, mas a busca por novas combinações torna-se necessária quando as paletas habituais perdem a frescura. Elsa Hosk apresentou uma dessas soluções ao associar o marrom profundo ao azul-turquesa, demonstrando como essas duas gamas podem coexistir de forma equilibrada.

Мода, стиль, уличная фотография
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мода, стиль, уличная фотография

A modelo e empresária publicou no Instagram uma série de looks do mês de novembro. Entre eles, destaca-se o conjunto que une as duas cores contrastantes. Nesse contexto, o azul-turquesa não atua apenas como um acento sazonal, mas como um elemento autônomo, que tem ganhado presença em diversas nuances — do cobalto ao aquamarina. Juntamente com o marrom chocolate, essa escolha cria uma composição que foge ao clichê estacional.

Construção do visual

Neste conjunto, o marrom chocolate está presente em duas peças de camurça: um bomber oversized da marca de Elsa Hosk, a Helsa, e botas de cano baixo. O tecido da camurça confere às duas peças uma textura macia e opaca, que visualmente suaviza a rigidez da silhueta do bomber e equilibra a vivacidade da parte inferior do conjunto. A união de duas peças da mesma cor e material forma um bloco coeso, que serve de fundo para a segunda cor.

Como contraponto, surgem as calças jeans Chloé em tom azul-turquesa. O modelo é slim-fit com cintura alta. Essa cintura e o caimento justado criam uma geometria clara na linha do quadril, que contrasta com o volume solto da parte superior. A cor azul-turquesa, neste caso, não dilui a paleta marrom, mas acentua a sua saturação, funcionando como um ponto de luz intensa dentro de uma paleta escura.

Parâmetros da combinação

O ponto central dessa decisão reside menos na própria mistura de cores do que na relação proporcional das áreas. O bomber e as botas ocupam as fronteiras superior e inferior do visual, deixando a zona central — o corpo — preenchida pela cor vibrante. Essa disposição torna o azul-turquesa não um acento, mas um elemento estrutural: ele sustenta a composição entre duas partes marrons de peso equivalente.

A camurça, como material, também contribui para o equilíbrio: a sua superfície opaca absorve a luz e não compete com o tecido liso do jeans. Como resultado, a cor azul-turquesa é lida de forma clara, mas sem agressividade. Essa combinação não exige acessórios adicionais: a sua lógica é construída dentro do próprio conjunto — através da textura, do caimento e da delimitação clara das zonas de cor.

Esse recurso pode ser útil para quem busca uma maneira de renovar a base marrom sem uma mudança radical de estilo. Basta introduzir nela uma peça de uma cor vibrante, porém não grito, para que a paleta habitual passe a funcionar de maneira diferente.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Jardinagem
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Outono no Japão 2026: Calor atrasa folhas e muda a janela ideal de viagem
Turismo
Outono no Japão 2026: Calor atrasa folhas e muda a janela ideal de viagem
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Animais
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Rotina doméstica de pés: preparo com sal marinho e esfoliação natural de farelo de coco
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
últimos materiais
Escoltas militares regressam à N380 para enfrentar ameaças terroristas na província de Cabo Delgado
Comboio Vande Bharat circula 463 km com sistema de travagem inoperante
Manguezais globais voltam a crescer após décadas de perda
Correntes de retorno matam em Sri Lanka mesmo com céu limpo
Maçã de avião e lama nos sapatos: por que 'esconder' na mala custa multas em países rígidos
PMEs moçambicanas enfrentam barreira histórica: BCL define integração em cadeias até 2035
Corredor da Beira sofre impacto operacional devido a filas de 60 km em Machipanda
Receitas de bebidas soviéticas caseiras: o papel da autenticidade e técnicas específicas
Vinho quente nas unhas: como a luz altera a percepção da cor em 2026/27
Glossing e saúde da fibra: a substituição da tinta química
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.