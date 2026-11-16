Marrom chocolate e azul-turquesa na composição de Elsa Hosk

O marrom chocolate consolidou-se no guarda-roupa como uma base neutra, porém com capacidade de destaque. A sua estabilidade dispensa comprovações constantes, mas a busca por novas combinações torna-se necessária quando as paletas habituais perdem a frescura. Elsa Hosk apresentou uma dessas soluções ao associar o marrom profundo ao azul-turquesa, demonstrando como essas duas gamas podem coexistir de forma equilibrada.

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A modelo e empresária publicou no Instagram uma série de looks do mês de novembro. Entre eles, destaca-se o conjunto que une as duas cores contrastantes. Nesse contexto, o azul-turquesa não atua apenas como um acento sazonal, mas como um elemento autônomo, que tem ganhado presença em diversas nuances — do cobalto ao aquamarina. Juntamente com o marrom chocolate, essa escolha cria uma composição que foge ao clichê estacional.

Construção do visual

Neste conjunto, o marrom chocolate está presente em duas peças de camurça: um bomber oversized da marca de Elsa Hosk, a Helsa, e botas de cano baixo. O tecido da camurça confere às duas peças uma textura macia e opaca, que visualmente suaviza a rigidez da silhueta do bomber e equilibra a vivacidade da parte inferior do conjunto. A união de duas peças da mesma cor e material forma um bloco coeso, que serve de fundo para a segunda cor.

Como contraponto, surgem as calças jeans Chloé em tom azul-turquesa. O modelo é slim-fit com cintura alta. Essa cintura e o caimento justado criam uma geometria clara na linha do quadril, que contrasta com o volume solto da parte superior. A cor azul-turquesa, neste caso, não dilui a paleta marrom, mas acentua a sua saturação, funcionando como um ponto de luz intensa dentro de uma paleta escura.

Parâmetros da combinação

O ponto central dessa decisão reside menos na própria mistura de cores do que na relação proporcional das áreas. O bomber e as botas ocupam as fronteiras superior e inferior do visual, deixando a zona central — o corpo — preenchida pela cor vibrante. Essa disposição torna o azul-turquesa não um acento, mas um elemento estrutural: ele sustenta a composição entre duas partes marrons de peso equivalente.

A camurça, como material, também contribui para o equilíbrio: a sua superfície opaca absorve a luz e não compete com o tecido liso do jeans. Como resultado, a cor azul-turquesa é lida de forma clara, mas sem agressividade. Essa combinação não exige acessórios adicionais: a sua lógica é construída dentro do próprio conjunto — através da textura, do caimento e da delimitação clara das zonas de cor.

Esse recurso pode ser útil para quem busca uma maneira de renovar a base marrom sem uma mudança radical de estilo. Basta introduzir nela uma peça de uma cor vibrante, porém não grito, para que a paleta habitual passe a funcionar de maneira diferente.