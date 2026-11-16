Glossing e saúde da fibra: a substituição da tinta química

A rotina de retocar as raízes a cada três semanas para esconder qualquer sinal de crescimento está em queda livre na Europa. O que antes era uma necessidade imperativa está cedendo espaço a um novo padrão: a priorização da textura natural e da saúde da fibra capilar, alinhada à estética da "luz silenciosa". Nesse cenário, o recurso mais comum não é a tinta química intensa, mas sim a valorização do pigmento próprio, apoiada por procedimentos técnicos mais suaves.

Photo: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain Уход за волосами в салоне

A alternativa que mais ganha corpo nas cadeiras dos salões é o glossing. Trata-se de um método que aplica um semitransparente sem amônia, com pH ácido. Diferente das colorações permanentes, que penetram na estrutura e podem comprometer o pigmento natural, o glossing atua de forma superficial. Ele sela as escamas da cutícula, neutraliza tons indesejados e cria um efeito de brilho espelhado. É uma mudança óptica, não estrutural: o fio não é repintado de raiz a ponta, mas recebe um filtro de luz que uniformiza a aparência.

Essa abordagem tem uma vantagem prática concreta: a durabilidade do efeito varia de três a seis semanas. A lavagem gradual e uniforme da formulação elimina aquela linha dura e visível entre o topo tingido e as raízes em crescimento, que frequentemente aparece em cabelos tratados com corantes tradicionais. O resultado é um transição suave que se desfaz naturalmente, sem exigir a correção imediata e agressiva.

Enquanto o uso de pigmento denso diminui, o foco técnico migra para a densidade e a resistência do fio. Procedimentos como laminação, botox capilar e complexos de queratina delicados ganham espaço. A lógica do colorista moderno se reorganiza: primeiro, uniformizar o "tela" do cabelo, aproximando-o do tom base da cliente; depois, reduzir a frequência das visitas ao salão, mantendo o cuidado na estrutura, não na cobertura. A manutenção passa a ser trimestral ou semestral, dependendo da condição inicial da fibra.

Essa reavaliação inclui, inevitavelmente, a relação com o cabelo grisalho. A prática de cobrir total e opacificamente a sálvia perde força em favor de técnicas que integram as mechas prateadas ao conjunto, criando o efeito de reflexos solares naturais. Maria Tikhomirova, tricologista estética e colorista, ao comentar para a publicação 59. ru, reforça que a sálvia não deve ser tratada como um defeito a ser mascarado. Ela é uma cor própria que requer um cuidado específico, não uma correção química.

Para sustentar essa estética em casa, a rotina de beleza precisa de ajustes precisos. A intensidade da cor natural depende diretamente da limpeza do fio. Especialistas indicam o abandono de shampoos sulfatados agressivos, que removem não apenas a sujeira, mas também os lipídios protetores. A qualidade da água também entra em cena: a dureza excessiva, carregada de sais, tende a opacar a superfície. Para manter a vivacidade do tom, o uso semanal de balmes ou espumas tonais é recomendado. Esses produtos renovam o matiz superficial sem danificar a camada interna do córtex.

O centro das atenções se desloca para a saúde do couro cabeludo e a microcirculação. Máscaras lipídicas ganham função central na reposição da camada de proteção. O padrão de beleza europeu atual confirma que a assinatura do cabelo bem cuidado não é a complexidade da fórmula de cor, mas a densidade, a textura uniforme e o brilho vital da fibra. É uma mudança de direção: menos intervenção química, mais cuidado técnico com o que a natureza já oferece.