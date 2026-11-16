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Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho

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O frio trouxe para as redes sociais uma nova leitura sobre a cor vinho: o design conhecido como "cereja congelada" (frosted cherry). O efeito visual imita uma superfície coberta por uma leve camada de geada, onde o tom bordado profundo permanece visível sob um brilho frio. Diferente do acabamento "frozen" tradicional, que costuma recorrer a grandes partículas de gliter, esta variação busca um resultado mais sutil, equilibrando a saturação da base com a refratividade do topo. A popularidade surge da combinação de tendências já existentes — o contraste entre tons de vinho e azul, e a técnica de "olho de gato" — renovando a paleta outonal com notas de inverno.

Морозная вишня
Photo: https://www.magnific.com by великолепно, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морозная вишня

A mecânica do acabamento

A execução desse efeito depende diretamente da interação entre a base colorida e a camada superior. A escolha do material determina como a luz será dispersada. Na variante com laque magnético, partículas metálicas são direcionadas por um ímã para criar focos de brilho específicos, em vez de uma cobertura uniforme. Essa manipulação permite concentrar o reflexo em zonas pontuais ou formar figuras, alterando a percepção de profundidade e textura da unha. Para quem prefere evitar a complexidade do magnetismo, a aplicação fina de uma vtrika cromada com reflexo azulado sobre a base bordada oferece uma alternativa. O resultado é um brilho suave e difuso, que simula a aparência de gelo sem as partículas soltas ou a rigidez do efeito magnético.

A variação de tons na base também altera a leitura final do desenho. Embora o vermelho vinho seja o padrão para reproduzir a metáfora da cereja, qualquer nuance de frutos vermelhos pode servir de fundo. A sobreposição de uma camada superior com subtom esverdeado ou turquesa é o que gera o contraste frio característico do estilo. A usabilidade do design não está ligada a uma única técnica, mas à escolha de um acabamento que mantenha a coesão visual entre a escuridão da base e a luminosidade do topo.

Condições de execução

A replicação deste design em casa exige o domínio da técnica de esmaltação em gel, pois a preparação da superfície é crítica para a aderência e a durabilidade do efeito. O processo começa com a definição da forma da unha, que pode variar do quadrado curto ao amêndoa, formatos nos quais o design se adapta devido à natureza uniforme do brilho. Após a limpar da cutícula e a remoção do brilho natural da lâmina ungueal com um bufê suave, a superfície deve ser degordurada para garantir que a base transparente adira corretamente. Cada camada de cor e efeito deve ser curada individualmente na lâmpada, conforme as especificações do fabricante, para evitar a formação de bolhas ou a perda de definição do brilho magnético. O finalização com uma camada de top coat glossado não é apenas estética; ela sela as partículas de brilho ou a vtrika, prevenindo o desgaste prematuro e realçando o contraste entre o fundo escuro e o reflexo frio.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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