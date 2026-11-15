Tendências de suéter: listras rugby e decote V profundo marcam nova temporada

Para a temporada outono-inverno 2026/27, o tricô deixa de ser apenas uma camada utilitária para o calor e assume o papel de protagonista estrutural. A proposta central não é sobre a adoção generalizada de um único estilo, mas sobre como a silhueta do suéter pode substituir a função de um blazer ou definir a proporção de um conjunto. A leitura prática gira em torno da construção do volume e do caimento, elementos que determinam a usabilidade da peça no dia a dia.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Свитер поло

A mudança observável mais concreta neste ciclo é o tratamento dos ombros. O corte arquitetônico, com linhas definidas, mangas volumosas ou posicionamento elevado, cria uma estrutura visual que organiza o torso. Esse detalhe de proporção permite que a peça se sustente sozinha, dispensando a necessidade de sobrecasacados. Na prática, um suéter com esse ombro estruturado funciona bem tanto com jeans de uso cotidiano quanto com calças de lã mais formais ou saias lápis, desde que a zona da cintura não esteja sobrecarregada por outras camadas, mantendo o foco na parte superior do corpo.

Outra variação de estilo reside na reinterpretção da listra. Inspirada na estética do rúgbi, as listras largas e de alto contraste introduzem uma leitura mais esportiva ao guarda-roupa. Além da combinação clássica de azul e branco, a paleta expande-se para tonalidades de bordô, verde escuro, marrom e creme. Essa escolha de padrão não exige um look completo esportivo; pelo contrário, um suéter listrado neste estilo mantém a harmonia com chinelos de couro (loafers), calças de alfaiataria com prega ou saias longas, oferecendo uma alternativa visual sem perder a funcionalidade.

O pulôver estilo polo também passa por uma alteração de caimento. O modelo deixa de seguir o rigor acadêmico tradicional, adotando um decote macio, ombros caídos e um corte relaxado que não adere excessivamente ao corpo. Essa mudança de forma favorece a sobreposição, permitindo que a peça seja usada sobre um top básico ou uma camiseta de manga longa. O estado de uso ideal envolve deixar os botões superiores abertos, criando uma abertura que facilita a transição entre o casual e o mais estruturado, sem a rigidez do colarinho tradicional.

Em contraponto ao volume nos ombros, o decote V profundo oferece uma solução de proporção para peças de lã densa. A abertura alongada em formato de cunha afina visualmente o pescoço e reduz o peso aparente do tecido. É uma escolha técnica para quem busca camadas sem acumular volume no rosto: uma camisa, uma gola alta ou uma blusa com detalhes de renda podem ser vistos sob o suéter, mantendo a complexidade visual sem sacrificar a leveza da silhueta.

Os padrões também mudam de escala. O argyle, tradicionalmente discreto, retorna em leituras mais gráficas e de maior dimensão. Os losangos grandes propostos pelas coleções não funcionam apenas como detalhe, mas como elemento central da composição. Para quem deseja explorar essa mudança sem tornar o look uniforme, a sobreposição com um cardigã usado de forma descontraída sobre os ombros cria um contraste de texturas que valida o padrão gráfico, mantendo-o integrado a uma composição mais complexa.

A cor, por fim, rompe a limitação das neutras. A paleta de 2026/27 inclui verdes de grama, amarelos vivos, violetas, cobaltos e rosas intensos. A funcionalidade aqui está no contraste: um suéter de cor saturada pode servir como o único ponto focal de um conjunto, equilibrando-se com calças cinzas ou pretas. Não se trata de uma exigência de vestimenta completa, mas de uma opção de equilíbrio cromático onde a peça de tricô carrega a identidade visual do outfit, simplificando as demais escolhas do guarda-roupa.

A textura da fibra também entra como variável de estilo. A lã melange, que mistura diferentes tons em um único fio, ou texturas heterogêneas adicionam profundidade a silhuetas minimalistas. Peças em tons cinza-azulado, café ou bege complexo oferecem uma vantagem prática sobre as unidas: elas se integram mais facilmente a uma cápsula de roupas básicas, pois o próprio detalhe do fio já provê interesse visual, reduzindo a necessidade de acessórios ou sobreposições para evitar que o look pareça liso ou plano.