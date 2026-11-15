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Técnica de manutenção do comprimento de 50 cm de Kate Middleton

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O comprimento dos fios de Kate Middleton, que alcançou aproximadamente 50 centímetros, é resultado de um processo que se estende desde 2020, quando a transição para o visual mais longo começou. A mudança de estado inicial — de um corte que terminava nas clavículas para uma estrutura extensa — exige uma base técnica precisa para que a densidade e a textura sejam percebidas sem perda de viabilidade. O ponto de partida não é apenas a quantidade de cabelo, mas a condição das extremidades, que dita o ritmo da manutenção.

Кейт Миддлтон
Photo: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кейт Миддлтон

O parafuso central dessa estética reside na regularidade da intervenção profissional. Michael Grey, profissional que atua com celebridades britânicas, aponta que a preservação da qualidade visual em fios longos depende de um calendário estrito. A técnica aplicada consiste em "mini-cortes" a cada oito semanas. Esse procedimento não busca aumentar o comprimento, e sim remover as pontas danificadas antes que a quebra se propague para as regiões superiores do fio. O efeito documentado é a manutenção de um corte denso e uniforme, o que impede que a fragilidade das pontas comprometa a aparência geral da massa capilar. Sem essa remoção constante de danos, o peso do comprimento tende a expor as falhas estruturais existentes na base inicial dos fios.

Volumetria e controle térmico

A característica mais visível da produção de Kate é o volume elevado na região da raiz, um desafio técnico quando o comprimento excede 50 centímetros. O peso natural dos fios puxa a estrutura para baixo, buscando colar-se ao couro cabeludo. Amanda Cook, estilista que já colaborou com a principessa, detalha a sequência de gestos que inverte essa tendência gravitacional. A ferramenta principal é o secador, acoplado a pincéis redondos (brushing) de diferentes diâmetros.

A execução segue uma ordem rígida: primeiro, o calor direcionado pela raiz cria a sustentação necessária; só depois, os fios são finalizados com ondas suaves no comprimento. Antes de qualquer aplicação de calor, a proteção térmica é etapa inegociável. Ela atua como barreira física contra a degradação da estrutura proteica do fio, limitando os danos que o ar quente inevitavelmente causa. Após a secagem, o acabamento é feito com as mãos, separando as mechas em vez de usar o pente. Essa ação preserva a textura criada e evita o frizz. Para fios com alta porosidade ou tendência a emaranhamentos, a aplicação pontual de produtos de acabamento suave é recomendada para estabilizar o movimento, garantindo que o resultado permaneça controlado sem alterar a aparência natural da fibra capilar.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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