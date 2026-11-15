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Jeans para quadril largo: o equilíbrio visual do corte bootcut

Mulher

Ao escolher calças jeans para quem possui quadris marcantes, o objetivo não é esconder a silhueta, mas sim equilibrar as proporções. A estratégia central reside na manipulação visual do volume: enquanto algumas modelagens ampliam a base para criar contraste, outras utilizam a verticalidade para suavizar o contorno. Três cortes específicos se destacam por como a geometria do tecido interage com a anatomia, oferecendo soluções de estilo que priorizam o alinhamento visual em vez da camuflagem.

Прямые джинсы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Bootcut: o contraponto do volume

O modelo bootcut opera através de uma lógica de compensação. A peça é ajustada na região dos quadris, sem comprimir, e inicia uma abertura gradual a partir do joelho. Esse leve flare na parte inferior funciona como âncora visual, contrabalançando a largura da parte superior da perna. Para que esse efeito de equilíbrio funcione, a altura da cintura deve ser média ou alta, garantindo a sustentação da estrutura. O grau de abertura deve ser moderado; excessos tendem a pesar o visual, enquanto a discrição mantém a contemporaneidade. O uso de calçados com salto ou plataforma não é um adorno, mas uma ferramenta técnica que alonga a linha da perna, potencializando a proporcionalidade criada pelo corte.

Retas clássicas: a uniformidade do traço

A calça reta oferece uma abordagem diferente: a de suavizar transições. Ao manter a mesma largura do quadril ao tornozelo, a peça elimina o

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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