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Especialista recomenda ajuste: altura dos dispositivos ao nível dos olhos reduz tensão cervical

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O efeito mais imediato de certas posturas diárias sobre a estrutura facial não é invisível, embora frequentemente subestimado: a perda da definição do contorno mandibular e o surgimento de dobras horizontais no pescoço. Elizabeth Minaeva, médica-esteticista e especialista da marca Jufora, aponta o hábito de manter a cabeça inclinada para baixo ao usar smartphones — a chamada "cabeça de técnico" — como uma das causas físicas desse desgaste. A postura exerce tensão mecânica contínua na região cervical, o que contribui para a formação de linhas de expressão e afeta a elasticidade aparente dos contornos do rosto.

Женщина с брылями на лице
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина с брылями на лице

Para mitigar essa carga física, a especialista sugere ajustar a altura dos dispositivos eletrônicos ao nível dos olhos. Além disso, ela destaca que a pele do pescoço exige o mesmo rigor na proteção que a do rosto, incluindo o uso diário de hidratantes e filtros solares com fator de proteção (SPF).

Ação ultravioleta e integridade colágena

O mecanismo de dano mais documentado no envelhecimento cutâneo envolve a radiação ultravioleta. A exposição solar compromete diretamente a estrutura do colágeno e da elastina, proteínas fundamentais para a sustentação e a firmeza da pele. Nesse contexto, Minaeva afirma que a aplicação diária de produtos com FPS 30 a 50 é necessária independentemente da estação do ano ou do ambiente, pois a degradação dessas fibras não depende exclusivamente da exposição intensa, mas da acumulação do estresse oxidativo.

Alterações volumétricas pela perda rápida de peso

Um fator físico distinto, associado à perda acelerada de massa corporal, é a mudança na arquitetura subcutânea. A especialista explica que a redução brusca do tecido gorduroso — que funciona como um suporte estrutural interno — pode resultar em um colapso da pele, que não tem tempo suficiente para se adaptar à nova dimensão. O resultado documentado é o aumento da proeminência das sulcos nasolabiais e um aspecto facial mais afundado. Minaeva ressalta que processos de emagrecimento induzidos por medicamentos devem ocorrer apenas sob supervisão médica, com perda gradual de peso, alimentação rica em proteínas e atividade física moderada, para preservar a viabilidade cutânea.

Limites da rotina e das intervenções injetáveis

A intensidade da rotina de cuidados também apresenta um limite físico. O uso simultâneo e diário de ingredientes agressivos, como ácidos, retinol e esfoliantes mecânicos, pode comprometer a barreira protetora da pele, reduzindo sua capacidade de retenção hídrica e defesa contra irritantes. Em relação às técnicas injetáveis, a especialista alerta para o risco da hipercorreção. A aplicação excessiva de preenchedores em regiões como as maçãs do rosto ou nos lábios pode pesar as características faciais e, visualmente, adicionar idade ao traço natural. A tendência atual na medicina estética, segundo Minaeva, prioriza o uso conservador de volumes, aplicado apenas nas áreas onde a indicação estrutural é real, em favor de uma aparência equilibrada.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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