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Textura do fio redefine cortes: movimento natural supera formatos geométricos do rosto

Mulher

A base de qualquer mudança visual começa na análise da estrutura do fio e não em moldes geométricos. O conceito de adaptar cortes apenas ao formato do rosto — oval, redondo ou quadrado — tornou-se obsoleto, dando lugar a uma abordagem que prioriza a textura natural e o movimento do cabelo para definir a forma final.

Стрижка
Photo: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стрижка

A relação entre a estrutura do fio e a técnica de corte

A viabilidade de tendências como as camadas asiáticas, o bob texturizado ou o corte "Butterfly" depende diretamente da densidade e da natureza do cabelo. Em fios finos, a aplicação de gradações e camadas é o recurso técnico para criar dinamismo, embora em clientes com maturidade capilar seja necessária cautela com o volume para não comprometer a densidade visual da massa capilar.

Para cabelos densos, o foco técnico desloca-se para a redução de peso. A utilização de técnicas de personalização profunda, como a desfiação, é essencial para eliminar a rigidez das mechas e permitir que o corte adquira leveza e movimento. Já no caso de fios cacheados, a tendência atual é a preservação da textura original, substituindo o alisamento frequente por cortes que acompanham a curvatura natural do cacho.

Limites estéticos e a manutenção por faixa etária

A escolha do corte não é limitada pela idade, mas a manutenção e a percepção do resultado variam conforme a fase da vida. Até os 30 anos, a estrutura permite experimentações com texturas extremas e camadas irregulares. Entre os 30 e 45 anos, busca-se o equilíbrio entre a ousadia e a elegância, utilizando soluções texturizadas para manter a modernidade do visual.

Após os 45 anos, a premissa de que apenas cortes curtos são adequados é substituída por clássicos contemporâneos. Um bob, por exemplo, apresenta melhor resultado quando é "quebrado" em vez de ter um corte sólido e denso, técnica que suaviza as linhas do rosto. A manutenção de comprimentos longos e volumosos, como exemplificado pelo estilo de Monica Bellucci, é possível, desde que haja a preservação da qualidade estrutural dos fios para suportar camadas volumosas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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