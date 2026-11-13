Esmalte Manucurist Cherry Red com aplicação imprecisa na passarela Miu Miu

O brilho do esmalte "Cherry Red", da marca Manucurist, nas unhas das modelos do desfile Miu Miu para a temporada primavera-verão 2027, não buscou a precisão matemática do acabamento de salão. O resultado visual, executado pela nail designer Mei Kawajari (@nailsbymei), apresenta a tinta extrapolando os limites da cutícula, simulando a aplicação manual e apressada.

Photo: https://unsplash.com by Konstantin Shmatov is licensed under Free Маникюр красные ногти крупным планом

A técnica da imperfeição deliberada

Diferente do acabamento técnico que prioriza a simetria e a blindagem das bordas, a operação realizada por Kawajari para Miu Miu utiliza o material para construir uma narrativa de cotidiano. A nail designer detalhou ao Vogue. com que a estética reflete situações reais, como o ato de pintar as unhas rapidamente antes de sair ou a pintura feita por terceiros, como um parceiro ou filho.

Essa escolha de execução altera a percepção do desenho clássico: o vermelho, tradicionalmente associado ao rigor e à sofisticação formal, passa a operar como um elemento de desconstrução. O efeito visual de "desleixo" é, na verdade, um recurso de composição para contrastar com a estética "clean girl", focada em peles glaciadas e cabelos perfeitamente alinhados.

Distinção entre conceito de passarela e durabilidade

O aspecto visual do esmalte aplicado fora das margens não altera a composição química do produto nem a resistência da camada sobre a unha; trata-se de uma decisão de design, não de uma técnica de longa duração ou de saúde ungueal. Enquanto a tendência de passarela propõe a feminilidade através da imperfeição, a aplicação prática do vermelho Cherry Red segue as propriedades do material da Manucurist, independentemente de a borda estar ou não alinhada à cutícula.

A proposta de Miu Miu e Miuccia Prada utiliza o acabamento do manicure para transitar entre o luxo e a banalidade, transformando a falha na aplicação em um manifesto visual, sem que isso signifique a substituição dos padrões de segurança ou de higiene técnica no cuidado com as unhas.