Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Esmalte Manucurist Cherry Red com aplicação imprecisa na passarela Miu Miu

Mulher

O brilho do esmalte "Cherry Red", da marca Manucurist, nas unhas das modelos do desfile Miu Miu para a temporada primavera-verão 2027, não buscou a precisão matemática do acabamento de salão. O resultado visual, executado pela nail designer Mei Kawajari (@nailsbymei), apresenta a tinta extrapolando os limites da cutícula, simulando a aplicação manual e apressada.

Маникюр красные ногти крупным планом
Photo: https://unsplash.com by Konstantin Shmatov is licensed under Free
Маникюр красные ногти крупным планом

A técnica da imperfeição deliberada

Diferente do acabamento técnico que prioriza a simetria e a blindagem das bordas, a operação realizada por Kawajari para Miu Miu utiliza o material para construir uma narrativa de cotidiano. A nail designer detalhou ao Vogue. com que a estética reflete situações reais, como o ato de pintar as unhas rapidamente antes de sair ou a pintura feita por terceiros, como um parceiro ou filho.

Essa escolha de execução altera a percepção do desenho clássico: o vermelho, tradicionalmente associado ao rigor e à sofisticação formal, passa a operar como um elemento de desconstrução. O efeito visual de "desleixo" é, na verdade, um recurso de composição para contrastar com a estética "clean girl", focada em peles glaciadas e cabelos perfeitamente alinhados.

Distinção entre conceito de passarela e durabilidade

O aspecto visual do esmalte aplicado fora das margens não altera a composição química do produto nem a resistência da camada sobre a unha; trata-se de uma decisão de design, não de uma técnica de longa duração ou de saúde ungueal. Enquanto a tendência de passarela propõe a feminilidade através da imperfeição, a aplicação prática do vermelho Cherry Red segue as propriedades do material da Manucurist, independentemente de a borda estar ou não alinhada à cutícula.

A proposta de Miu Miu e Miuccia Prada utiliza o acabamento do manicure para transitar entre o luxo e a banalidade, transformando a falha na aplicação em um manifesto visual, sem que isso signifique a substituição dos padrões de segurança ou de higiene técnica no cuidado com as unhas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Curiosidades
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Animais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Polícia Civil do Rio obtém 24 mandados de prisão na Baixada Fluminense
Incidentes
Polícia Civil do Rio obtém 24 mandados de prisão na Baixada Fluminense
Mais populares
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.

Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
últimos materiais
Médico com 1,6 mi de seguidores é penalizado por alegar que mamografia causa câncer de mama
Esmalte Manucurist Cherry Red com aplicação imprecisa na passarela Miu Miu
Viagem Ásia-Sul: fim do burocrático e início do padrão digital
Microplásticos detectados no sangue de tamanduás e antas em regiões remotas do Brasil
Aposentados gregos ganham surpresa: índice de reajuste muda com PIB e inflação
SpaceX e Tesla negociam fusão corporativa com possível anúncio em dezembro
Fígado bovino macio: empanar em farinha e omitir sal antes da selagem
Polícia Civil do Rio obtém 24 mandados de prisão na Baixada Fluminense
Densidade e cor das meias-calças determinam o efeito visual na silhueta
Reforma alemã em veículo chinês: Tempest da Volkswagen chega ao Brasil após 1,5 milhão de km de testes
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.