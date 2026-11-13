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Casaco reto e jeans: a estrutura limpa do inverno 2026

Mulher

O retorno da estética dos anos 1990 para a estação fria 2026/27 não se traduz em uma cópia literal da década, mas em uma reavaliação da propóção. A mudança observável centraliza-se no corte: as silhuetas volumosas, que dominaram os anos recentes, cederam espaço a linhas mais definidas e funcionais. Para quem busca traduzir essa estética no dia a dia, o ponto de partida não é o "trend" em si, mas a capacidade das peças de manterem a estrutura do corpo sem apelar para o ornamento.

Коричневые высокие сапоги
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневые высокие сапоги

A linha vertical como princípio de uso

Entre os itens apontados como centrais nesse cenário, o casaco longo e reto destaca-se pela sua função estrutural. O modelo com comprimento abaixo do joelho e colarinho clássico (lapelas) funciona como um eixo vertical que organiza o visual. A recomendação para o inverno favorece tons de terra e neutros profundos — chocolate, grafite, bege e preto — cores que, ao serem combinadas com calças jeans de corte reto, criam uma continuidade visual.

A escolha do jeans complementa essa lógica de simplificação. O corte reto, feito em denim de gramatura média a pesada em tons de azul escuro ou cinza-escuro, substitui as extremidades do "oversize" ou do ajuste justo. Essa opção de caimento oferece uma superfície plana e previsível que serve de base neutra para as outras peças, eliminando a necessidade de ajustes constantes ou de camadas excessivas para criar volume.

Definição da cintura e mobilidade

Se o casaco e o jeans estabelecem a base, o casaco estruturado (blazer) introduz a variável da cintura. A tendência de valorizar a silhueta não implica um retorno à rigidez excessiva, mas sim ao uso de casacos que marcam a linha da cintura, substituindo os modelos masculinos e volumosos. Essa mudança de forma altera a percepção do corpo: o conjunto torna-se mais compacto e direcional.

A saia lápis em lã, com comprimento no joelho ou levemente abaixo, opera em sinergia com essa definição. Ao ser combinada com camadas de tricô e botas, ela oferece um equilíbrio entre a formalidade do tecido estruturado e a praticidade do movimento. O objetivo aqui não é a ostentação, mas a criação de um perfil limpo, onde as dobras e caimentos do tecido definem o volume, em vez da forma da peça em si.

Detalhes funcionais e finalização

Os acessórios nesse contexto perdem o caráter decorativo e ganham função de conclusão. As botas de couro, de cano alto (até o joelho) e salto estável ou plano, servem para ancorar o visual, oferecendo uma linha vertical que compete com a do casaco. A ausência de adornos e a prioridade para a forma geométrica tornam o item versátil, capaz de dialogar tanto com o jeans quanto com a saia.

Da mesma forma, a gola alta fina, em lã ou tricô de qualidade, em tons de leite, preto ou marrom, age como uma camada de transição. Ela preenche o espaço entre o pescoço e o blazer ou cardigão, mantendo o volume contido. Já a bolsa de couro liso, com geometria rígida e alças curtas, evita o acúmulo de volume nas mãos, mantendo as linhas do corpo como protagonistas. A soma desses elementos sugere que a elegância dessa nova leitura dos anos 90 reside não na quantidade de peças, mas na precisão de cada uma delas ao descrever o corpo e o movimento.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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