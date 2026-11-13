Calça de couro vermelha, oncinha e roxo: cortes e tonalidades da temporada

A transição da paleta neutra, que definiu a estética do "quiet luxury", para cores saturadas altera a percepção de volume e presença no vestir. A calça de couro vermelha deixa de ser um item de impacto isolado para se tornar um ponto de estruturação do visual, onde a escolha do corte define a silhueta: a modelagem reta com cintura média ou alta equilibra as proporções corporais, enquanto o corte amplo prioriza o conforto cotidiano. Para quem busca referências históricas, a modelagem flare resgata a verticalidade dos anos 70, contrastando com a cintura baixa, que altera o eixo visual da cintura em direção aos quadris, remetendo aos anos 2000.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Девушка в темно-коричневой кожаной куртке

Ajustes de proporção e texturas

O uso do print animal, especificamente a oncinha, consolida-se nas coleções de casas como Chanel, Jacquemus e Jil Sander através de uma geometria específica: a saia midi justa. Essa escolha de comprimento e ajuste evita a informalidade excessiva, transformando a estampa em um elemento arquitetônico do look. A recomendação técnica é a ausência de adornos extras, permitindo que a densidade da estampa dite a composição sem sobrecarregar a imagem.

No calçado, a migração do botão de trilha (hiker) para o asfalto urbano altera a base do equilíbrio do corpo. A sola robusta e a estrutura de amarrado não apenas respondem à necessidade de tração e proteção contra a umidade em materiais como nylon e couro, mas acrescentam altura e peso visual à extremidade inferior, o que altera a forma como peças largas, como as calças cargo, caem sobre o pé.

Cromatismo e funcionalidade

A análise de dados do portal Tagwalk aponta que a presença do roxo nos desfiles de outono-inverno 2026/27 cresceu 45%. Essa variação, que transita entre o berinjela profundo e o lilás, oferece a possibilidade de introduzir cor através de peças de malharia, como suéteres, que permitem a inserção de um novo tom no guarda-roupa sem demandar uma reestruturação completa do estilo pessoal.

A calça cargo mantém sua viabilidade pela utilidade dos bolsos laterais e pelo corte solto, servindo como substituto funcional ao jeans, especialmente em tons de cáqui, preto ou bege. Paralelamente, a substituição do couro preto pelo marrom — em nuances que vão do café ao cappuccino — suaviza o contraste visual. Jaquetas com gola alta ou modelos com cinto permitem ajustar a compressão na cintura, oferecendo uma alternativa menos rígida que a clássica jaqueta biker preta.