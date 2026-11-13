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Ombros estruturados em tricôs: proporção neutra na outono-inverno 2026/27

Mulher

Na estação outono-inverno 2026/27, coleções de marcas como Max Mara, Stella McCartney e Balmain apresentam uma transição formal perceptível: a linha dos ombros, tradicionalmente associada a blazers corporativos, agora estrutura o tricô casual. A mudança não se resume ao volume, mas à arquitetura da peça. Ombros reforçados, muitas vezes por meio de espaçadores internos discretos, conferem uma verticalidade rígida a dêmperes que, em temporadas anteriores, podiam ter um caimento mais mole e desestruturado. Esse detalhe de corte altera a proporção do tronco, criando um quadrado visual superior que exige um contrapeso imediato na parte inferior do corpo para manter a silhueta legível.

Девушка в атласной юбке и свитере
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка в атласной юбке и свитере

Da competência à estrutura

Essa reinterpretação de elementos do chamado "power dressing" dos anos 1980 não indica necessariamente uma volta massiva ao código visual de autoridade corporativa daquele período. Em vez disso, observa-se uma flexibilização da função da peça. O que antes era um sinal de status em ambientes de trabalho agora opera como uma ferramenta de definição de contornos em composições do dia a dia. A densidade da malha, frequentemente em padrão canelado, e a paleta neutra — dominada por cinza, preto, bege e azul-marinho, com o violeta aparecendo como tom de destaque — servem para manter a peça como base neutra, permitindo que a mudança de forma seja o único elemento de destaque. A ausência de ornamentos ou tecidos delicados no próprio suéter reforça essa intenção de solidez estrutural.

Equilíbrio na composição

Para que o ombro estruturado não pese sobre o conjunto, a lógica de estilização recai na proporção. A recomendação técnica aponta para a combinação desse volume superior com inferiores de linhas mais longas e fluidas. Calças retas, modelos palazzo ou saias midi funcionam para alongar a vertical e equilibrar a largura dos ombros. A caminhanza de uma camisa de algodão por baixo, mantendo colarinho e punhos visíveis, adiciona um camada de textura que quebra a rigidez do tricô sem alterar seu volume. O contraste de materiais também é uma via válida: associar o tricô denso a uma saia de seda, por exemplo, cria uma tensão visual entre peso e leveza. Essa versatilidade permite que a mesma peça, com seus ombros definidos, funcione tanto com jeans e calçados planos quanto com calças de alfaiataria e saltos, dependendo inteiramente do equilíbrio das demais peças, não de um código rígido de uso.

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