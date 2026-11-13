Ombros estruturados em tricôs: proporção neutra na outono-inverno 2026/27

Na estação outono-inverno 2026/27, coleções de marcas como Max Mara, Stella McCartney e Balmain apresentam uma transição formal perceptível: a linha dos ombros, tradicionalmente associada a blazers corporativos, agora estrutura o tricô casual. A mudança não se resume ao volume, mas à arquitetura da peça. Ombros reforçados, muitas vezes por meio de espaçadores internos discretos, conferem uma verticalidade rígida a dêmperes que, em temporadas anteriores, podiam ter um caimento mais mole e desestruturado. Esse detalhe de corte altera a proporção do tronco, criando um quadrado visual superior que exige um contrapeso imediato na parte inferior do corpo para manter a silhueta legível.
Essa reinterpretação de elementos do chamado "power dressing" dos anos 1980 não indica necessariamente uma volta massiva ao código visual de autoridade corporativa daquele período. Em vez disso, observa-se uma flexibilização da função da peça. O que antes era um sinal de status em ambientes de trabalho agora opera como uma ferramenta de definição de contornos em composições do dia a dia. A densidade da malha, frequentemente em padrão canelado, e a paleta neutra — dominada por cinza, preto, bege e azul-marinho, com o violeta aparecendo como tom de destaque — servem para manter a peça como base neutra, permitindo que a mudança de forma seja o único elemento de destaque. A ausência de ornamentos ou tecidos delicados no próprio suéter reforça essa intenção de solidez estrutural.
Para que o ombro estruturado não pese sobre o conjunto, a lógica de estilização recai na proporção. A recomendação técnica aponta para a combinação desse volume superior com inferiores de linhas mais longas e fluidas. Calças retas, modelos palazzo ou saias midi funcionam para alongar a vertical e equilibrar a largura dos ombros. A caminhanza de uma camisa de algodão por baixo, mantendo colarinho e punhos visíveis, adiciona um camada de textura que quebra a rigidez do tricô sem alterar seu volume. O contraste de materiais também é uma via válida: associar o tricô denso a uma saia de seda, por exemplo, cria uma tensão visual entre peso e leveza. Essa versatilidade permite que a mesma peça, com seus ombros definidos, funcione tanto com jeans e calçados planos quanto com calças de alfaiataria e saltos, dependendo inteiramente do equilíbrio das demais peças, não de um código rígido de uso.
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