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Botas-meia alongam a silhueta no inverno 2026/27 com cores neutras e borgonha

Mulher

A escolha entre a proteção térmica e a definição da silhueta no inverno costuma resultar em peças volumosas que escondem as linhas do corpo. Para a temporada outono-inverno 2026/27, a reintrodução das botas-meia (sock boots) propõe o caminho inverso: a substituição do cano rígido por materiais que aderem à panturrilha, alterando a proporção visual da perna ao eliminar o espaço vazio entre o calçado e a pele.

Высокие черные кожаные сапоги на шпильке
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Высокие черные кожаные сапоги на шпильке

Essa modelagem, que agora ressurge em coleções da Chanel e Celine, tem a raiz em funções utilitárias do século XVII, quando botas de couro macio eram usadas por cavaleiros e militares. A transição para o guarda-roupa feminino ganhou força em 1963, com a criação de Roger Vivier para Yves Saint Laurent, mas foi a chegada do elastano e da lycra nos anos 80 que permitiu a redução de costuras grossas e a criação de um ajuste anatômico quase total.

A composição da silhueta e o uso de cores

Diferente das botas estruturadas, que criam um corte abrupto no tornozelo, as botas-meia prolongam a linha vertical. Em marcas como Courrèges e Calvin Klein, essa característica é explorada através de cores neutras, tons leitosos e o matiz borgonha (vinho), que permitem a continuidade visual quando combinadas com peças de cores semelhantes.

A aplicação prática dessa peça altera a dinâmica de diferentes combinações: ao lado de vestidos de lã ou malhas estruturadas para o escritório, a bota evita o efeito de "estatura reduzida" que canos largos podem causar. Quando associadas a saias midi de seda ou casacos de couro com golas acentuadas, a bota-meia atua como um contraponto minimalista ao volume das peças superiores.

A gestão da temperatura em materiais finos

O principal limite técnico desse design é a baixa capacidade de isolamento térmico devido à espessura reduzida do material. Para viabilizar o uso em climas frios sem comprometer a estética ajustada, a estratégia reside na sobreposição invisível ou intencional.

A utilização de calças skinny ou leggings sob a bota mantém a linha aerodinâmica enquanto adiciona uma camada de proteção. Outra alternativa é o uso de meias altas, cujas bordas podem aparecer sutilmente acima do cano, transformando a necessidade de aquecimento em um detalhe de estilo. A viabilidade do look depende, portanto, da análise da composição do material da bota e da disponibilidade de espaço interno para essas camadas adicionais, especialmente em modelos que não possuem forro de pele.

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