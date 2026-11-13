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Chanel apresenta unhas douradas no desfile de outono-inverno 2026/2027

Mulher

A escolha por unhas douradas para a temporada de festas reflete a influência de coleções de alta moda, como as de Conner Ives, Masterpeace, Schiaparelli e Saint Laurent, que integram o tom a roupas e acessórios. No desfile de outono-inverno 2026/2027 da Chanel, o profissional Ama Kusi utilizou o efeito de "ouro envelhecido", aproximando a estética do nail art à de joias vintage.

Маникюр
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Formatos e a estrutura do acabamento

O resultado visual do dourado é influenciado diretamente pela geometria da unha. Formatos como o quadrado suave, o oval e a amêndoa alongada são as bases recomendadas para a aplicação de cores metálicas, pois sustentam a luz sem distorcer a percepção do brilho. A escolha entre um esmalte com partículas de shimmer, a técnica de pigmentos reflexivos (cat eye) ou a aplicação de base translúcida com micropartículas altera a profundidade do reflexo e a textura final da superfície.

Técnicas de aplicação e materiais

A variação do efeito visual depende do material utilizado sobre a placa ungueal. O uso de pó cromado (rubbing powder) sobre a base cria a superfície espelhada, enquanto a aplicação de fragmentos de folha de ouro gera uma textura irregular e fragmentada. Para a criação de relevos que simulam "ouro derretido", a técnica exige o uso de gel modelador, que altera a volumetria da unha, criando gotas e linhas tridimensionais.

Existem distinções claras na execução do desenho: a técnica de francesinha dourada delimita a cor apenas à borda livre, enquanto o manicure lunar isola o metal na região da lúnula. O degradê, por sua vez, altera a densidade do brilho, movendo a saturação da cor entre a cutícula e a ponta.

Variações cromáticas e composição

O dourado não se limita ao tom amarelo clássico. A paleta atual inclui variações como o tom champanhe e nuances com subtons esverdeados ou avermelhados. O design gráfico, com a alternância de faixas douradas e áreas transparentes, ou a abordagem abstrata com pontos e estrelas, altera a composição visual, mas a durabilidade e a segurança da aplicação permanecem dependentes da técnica de polimerização e da qualidade do material, independentemente do desenho escolhido.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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