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Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos

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A descida da linha da cintura nas calças jeans deixou de ser um experimento passageiro para se consolidar como uma estrutura de silhueta nos desfiles de primavera-verão 2027, com a manutenção do corte por casas como Miu Miu e Prada. A mudança na proporção do corpo, que desloca o ponto de início da peça para baixo do ventre, altera a percepção do tronco e exige novos critérios de combinação para evitar que o visual pareça desequilibrado.

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Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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A geometria do corte e a escolha do modelo

O impacto visual de um jeans de cintura baixa varia drasticamente conforme a modelagem da perna. O corte reto, em lavagens clássicas de azul, oferece a transição mais conservadora, permitindo que o volume de blazers oversized ou camisas estruturadas compense a exposição da região abdominal, técnica observada em peças de marcas como a Gap.

Já a modelagem bootcut, com leve abertura do joelho para baixo, altera a verticalidade do corpo. O uso desse corte ganhou tração após a aparição de Kendrick Lamar no Super Bowl 2025, e as passarelas de Stella McCartney, Givenchy e Altuzarra reforçam essa escolha através de tons profundos de índigo. Para quem busca um contraste cromático, a Chloe apresentou a mesma silhueta em vermelho vibrante.

Para as que preferem volumes arquitetônicos, o modelo "barrel" (estilo barril), com pernas curvas e amplas, mantém a presença no guarda-roupa de figuras como Rosie Huntington-Whiteley e Kendall Jenner, criando uma silhueta mais arredondada e menos linear.

Ajustes de proporção e sobreposições

A principal questão prática da cintura baixa é a gestão do espaço entre a peça inferior e a gola. Uma solução para preencher esse vazio visual é a aposta em camadas: camisas com golas e punhos marcados sob tricôs. O uso de lenços no pescoço ou joias robustas desloca o foco do olhar para a parte superior, equilibrando a composição.

Uma experimentação mais ousada, recuperada da estética dos anos 2000, é a sobreposição de jeans com saias — seja em modelos mini ou em corte A de comprimento médio. Essa técnica adiciona volume e complexidade à silhueta, transformando a calça em uma base estrutural para a peça superior.

O cinto largo atua como o ponto de ancoragem do look. Além da função utilitária de fixação, ele marca a linha dos quadris, definindo visualmente onde termina a blusa e começa a calça, servindo como o elemento que organiza a proporção final do corpo.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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