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Cortes para cabelo grisalho: como a perda de pigmento altera a densidade visual

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A percepção de que a barba natural é uma escolha estética e não um defeito está em alta, mas a mudança de pigmento altera a física dos fios. O cabelo sem melanina apresenta uma estrutura visual diferente: ao perder a densidade óptica do pigmento escuro, a fibra parece mais "transparente". Isso significa que, mesmo que a quantidade de fios no couro cabeludo permaneça inalterada, a massa capilar aparente diminui, criando uma sensação de leveza que, muitas vezes, é interpretada como perda de volume.

Женщина с прической объемный боб
Photo: Pravda.Ru by Алексей Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с прической объемный боб

A geometria do corte e a ilusão de densidade

Para combater essa transparência visual, a escolha da técnica de corte torna-se a ferramenta principal. Riki Walters, fundador do salão Salon64 em Londres, aponta que a estrutura dos fios cinzentos exige uma abordagem diferente. Ele defende o corte reto (blunt cut), feito em linha estrita sem desfiar ou graduar. O objetivo técnico é manter a máxima quantidade de fios nas pontas, criando uma linha de peso que simula densidade.

Esse ponto de vista encontra contraponto na prática de outros profissionais. Leslie Drummond, estilista criativa da John Frieda Mayfair, alerta que um corte rigorosamente reto pode, em certos casos, estagnar o movimento. Para ela, a dinâmica do fio é tão importante quanto a massa. A recomendação é buscar um formato que favoreça o movimento natural, pois o movimento constante imita a textura de um cabelo mais grosso do que a imobilidade de um corte excessivamente geométrico.

O papel da textura e do comprimento

Há uma lógica estrutural por trás da popularidade de cortes mais curtos entre figuras públicas como Judi Dench e Jamie Lee Curtis. Os fios tendem a manter sua espessura natural nas raízes, mas sofrem com a quebra e o afinamento progressivo em direção às pontas. Ao reduzir o comprimento, o profissional elimina a parte mais frágil da fibra, preservando apenas a zona mais resistente e densa.

O bob clássico é frequentemente citado como um formato adequado para esse tipo de transição. O exemplo de Helen Mirren é citado não apenas pela elegância, mas pela combinação da forma com o estado da fibra. A suavidade e o brilho de seus fios dependem tanto da precisão do corte quanto do cuidado específico com a hidratação.

Limites e cuidados na manutenção

A aplicação dessas técnicas requer atenção a detalhes que limitam o resultado final. Na franja, por exemplo, existe um equilíbrio delicado: uma franja muito densa pode "roubar" volume do restante da cabeça, deixando as laterais vazias. Leslie Drummond recomenda avaliar a proporção antes de fechar o topo da cabeça.

A textura natural é outro fator determinante. Se os fios possuem tendência ondulada ou cacheada, a resistência ao alisamento total pode ser contraproducente. A própria curva natural da fibra cria espaço e volume; forçar a linearidade pode resultar em um cabelo achatado.

Por fim, a sensibilidade da fibra grisalha impõe limites ao styling. Fios sem pigmento são mais suscetíveis ao dano térmico e mecânico. A frequência do uso de secadores e pranchas deve ser reduzida, e o desembaraço precisa ser feito com menor agressividade. Para volume na raiz, a preferência recai por produtos de texturização leve e ferramentas que não exercam fricção excessiva, como rolos de tecido ou bigudis suaves, preservando a integridade da cutícula.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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