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Moda 2026: como o uso de chokers sobre roupas altera a proporção do corpo

Mulher

A transição das correntes finas e minimalistas para os chokers volumosos na temporada de outono e inverno 2026 altera drasticamente a proporção do colo e a linha do pescoço. Onde antes havia a sutileza de um detalhe quase invisível, agora surge um ponto focal rígido e evidente que redefine a silhueta superior, movendo o olhar do observador diretamente para a base do rosto.

девушка в чокерах
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
девушка в чокерах

A geometria do volume e a escolha do material

A análise de coleções de passarela e do street style feita pela edição alemã da Vogue revela que a escolha do material define a mensagem do visual. A substituição de fios delicados por camadas densas de pérolas ou cristais massivos cria um efeito de preenchimento visual que exige roupas de corte mais limpo para não sobrecarregar a composição. No extremo oposto, os chokers de metal com design largo, que remetem a armaduras ou estéticas futuristas, impõem uma rigidez estrutural que contrasta com a fluidez dos tecidos.

Para quem busca suavizar a composição, as versões em têxteis e rendas com babados oferecem uma alternativa menos rígida, mantendo a proporção de preenchimento do pescoço, mas com uma textura que se funde melhor a tecidos leves.

A aplicação prática sobre a roupa

A mudança fundamental no uso desses acessórios é a superposição. Diferente das joias tradicionais que repousam sobre a pele, o choker volumoso de 2026 é projetado para ser usado sobre as camadas de roupa. A aplicação sobre golas altas de malha ou por cima de blazers clássicos transforma a peça de um adereço de beleza em um elemento de arquitetura do vestuário.

Essa prática, observada em peças de marcas como Chloé, Lié Studio e Juju Vera, além de versões da Zara, altera a percepção de peças básicas. Ao posicionar um acessório pesado sobre um casaco estruturado, a proporção do busto é visualmente encurtada, deslocando o eixo de atenção para a altura do rosto.

A eficácia desse contraste depende da simplicidade do restante do conjunto. O uso de roupas minimalistas permite que o peso visual do choker — seja ele metálico ou de pedrarias — não dispute espaço com estampas ou volumes excessivos em outras partes do corpo.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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