Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais

Na coleção primavera-verão 2027, o denim deixa de ser apenas uma peça de base utilitária para assumir um papel estrutural no guarda-roupa feminino. A mudança central não está em detalhes decorativos, como strass ou pedrarias, mas na geometria do corte: o retorno de técnicas de alfaiataria, especificamente as pregas (pinças) visíveis, altera a silhueta da peça.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Джинсы с пайетками

Pregas como ferramenta de proporção

A diferença perceptível de um jeans com pregas expressivas para um modelo liso é a criação de linhas verticais que esticam visualmente a figura. Ao invés de apenas decorar a superfície da tela, essas pregas remodelam o volume do tecido em torno do corpo, conferindo um aspecto mais rígido e estruturado, similar ao de uma calça de alfaiataria.

Para quem busca alongar a silhueta sem alterar o comprimento real da perna, essa abordagem oferece uma solução concreta: a modelagem interna guia o olhar para cima. A recomendação de estilistas é combinar essas peças com calçados de salto estável, reforçando a continuidade da linha vertical e maximizando o efeito de extensão das pernas.

Alternativas de silhueta: do volume ao capri

Em contraste com a rigidez das pregas, o mesmo período apresenta o revival do denim capri, uma silhueta que corta a perna no meio do panturrilha. Esta volta não é apenas nostálgica; ela responde a uma necessidade prática de frescor e leveza, diferindo da popularidade dos calças skinny de 2026.

O capri de 2027 diverge da versão clássica de meados dos anos 2000 em sua paleta de cores. Enquanto o azul claro remete à memória dos anos 90, as novas versões apostam em tons mais sóbrios e texturizados: grafite, preto profundo, off-white e marrom intenso. Essa escolha cromática permite que a peça curta funcione não apenas como item de verão casual, mas como um elemento de contraste em composições mais elaboradas, onde a curta extensão da perna é equilibrada por tops com maior presença visual, como blusas bordadas ou camisas estruturadas.

Condições de uso e contraste

Outra distinção relevante é o tratamento da superfície. O retorno de rasgos e desbotamentos artificiais sinaliza uma intenção de casualidade. Para que essa "desleixadez controlada” não resulte em um visual excessivamente informal, a chave está no contraste de texturas e estruturas.

Uma calça rasgada ou ampla funciona como base neutra apenas quando equilibrada por uma parte superior com complexidade visual: ombros estruturados, mangas bufantes ou detalhes de bordado. Alternativamente, o "total denim” permanece viável, mas exige atenção à proporção entre o volume da calça e a justeza do tronco, evitando a acumulação excessiva de tecido no corpo. A escolha entre um corte com pregas estruturantes e um capri de cor sólida depende, portanto, do objetivo final: a primeira oferece formalidade e alongamento, enquanto a segunda prioriza a leveza e a exposição da pele, exigindo compensação no volume ou no detalhe da parte superior.