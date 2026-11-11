A alça de fixação elimina dobra no tornozelo e alonga a perna na silhueta ajustada

A transição do volume exagerado do oversize para a precisão do ajuste ao corpo define a silhueta para a temporada de inverno 2026-2027. O centro dessa mudança são as leggings, que deixam de ser restritas ao ambiente de academia para atuar como base de composições urbanas estruturadas.
O detalhe técnico que diferencia a peça contemporânea é a presença da alça de fixação — a tira elástica que prende a barra da calça sob a sola do pé. Originalmente presente em trajes de equitação e na moda fitness dos anos 80, esse recurso agora cumpre a função de eliminar a dobra do tecido no tornozelo, criando uma linha vertical contínua que alonga visualmente a perna.
Essa aposta aparece em diferentes linguagens: a Hermès e a Prada incorporam a peça como elemento básico; a Balmain explora a textura do couro em tom chocolate, enquanto a Jil Sander aposta em tons neutros de cinza e marrom. Já Gucci e Coperni focam na integração desse ajuste estreito com peças de alfaiataria.
A usabilidade da legging no dia a dia depende do equilíbrio entre a parte inferior justa e a parte superior volumosa. Para evitar que o visual pareça puramente esportivo, a recomendação é a adoção de peças estruturadas. Um suéter amplo serve para ocasiões casuais, enquanto blazers e jaquetas conferem um tom executivo.
A Gucci sugere a combinação de leggings com gola alta e blazer, enquanto a Alexander McQueen a associa a camisas clássicas. A aplicação prática da sobreposição é vista no uso de leggings com alças combinadas a camisa branca, camiseta e jaqueta de couro.
A escolha do sapato altera a percepção da proporção final. Scarpins clássicos, sapatos Mary Jane de salto ou calçados de bico fino potencializam o efeito de alongamento provocado pela peça. Para contextos de inverno, botas cano alto que cobrem a barra da calça ou, em contraste, botas volumosas do tipo Moon Boot com casacos curtos, adaptam a peça a diferentes temperaturas e ocasiões.
Embora o preto permaneça como padrão, a paleta para 2026-2027 expande-se para tons de chocolate profundo, azul cobalto, grafite, azul-marinho e oliva. A percepção do visual é alterada pela textura: além do tricô fosco, ganham espaço o couro (natural e sintético), tecidos com aspecto de denim, materiais com relevo e texturas rendadas ou semitransparentes para contextos noturnos.
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