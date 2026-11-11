Lifting com fios: mecânica, duração e limitações reais

O lifting com fios consiste na introdução de filamentos sob a pele através de pequenas punções. Esses fios, que possuem cones ou ganchos, prendem-se aos tecidos para deslocá-los mecanicamente para uma posição mais elevada, alterando temporariamente o contorno das maçãs do rosto, sobrancelhas ou a linha da mandíbula.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Безоперационная подтяжка мезонитями

A mecânica dos materiais e a resposta do corpo

A sustentação imediata depende da integridade física do material. Os fios biodegradáveis possuem tempos de absorção distintos: o polidioxanona (PDO) permanece nos tecidos entre 6 e 8 meses; o ácido polilático (PLLA) dura cerca de um ano; e a policaprolactona (PCL) mantém-se de um a um ano e meio. À medida que o material é absorvido, a força de tração mecânica diminui e o efeito de "estiramento" desaparece.

Paralelamente à tração, o organismo reage ao fio como um corpo estranho, desenvolvendo ao redor do filamento uma cápsula de tecido conjuntivo e novo colágeno. Esse processo gera um adensamento da derme, que pode conferir maior firmeza superficial à pele, embora não constitua uma nova sustentação estrutural do rosto.

Expectativas reais versus promessas

A tração mecânica é mais evidente nos primeiros meses, tendendo a enfraquecer após seis meses e a cessar quase totalmente após um ano. O adensamento tecidual pode persistir além da absorção do fio, mas sua contribuição visual é variável e difícil de isolar de outros fatores biológicos. Revisões de especialistas europeus indicam que a durabilidade do resultado está mais ligada à técnica de aplicação — como a disposição dos fios e a fixação das extremidades — do que apenas ao material utilizado.

Riscos e a visão da cirurgia plástica

Em análises publicadas por cirurgiões europeus (inclusive em 2018), ressalta-se a natureza transitória do procedimento e a ocorrência de efeitos colaterais iniciais. Hematomas são registrados em quase 20% dos pacientes, além de edemas e sensibilidade local. Infecções são documentadas com menor frequência.

Um ponto de atenção para o planejamento a longo prazo é a formação de tecido cicatricial ao redor dos fios. Esse tecido pode dificultar a execução de uma futura ritidoplastia (cirurgia de lifting facial), tornando a remoção de excessos de pele mais complexa para o cirurgião.

Indicações e avaliação de viabilidade

O procedimento é indicado para casos de flacidez leve a moderada, geralmente em pacientes entre o final dos 30 e início dos 50 anos. Em casos de flacidez acentuada ou excesso significativo de pele, a intervenção cirúrgica é a recomendação predominante.

Um teste físico simples permite avaliar a potencial resposta: ao deslizar as palmas das mãos das bochechas em direção às têmporas, se a pele se desloca com facilidade e melhora o contorno, os fios podem ser viáveis. Se for necessário aplicar força excessiva ou se houver grande redundância cutânea no rosto e pescoço, a eficácia do método é reduzida.

Critérios de decisão

Para avaliar a proposta do profissional, é necessário compreender a justificativa para a escolha do material (se liso ou com ganchos), o desenho da aplicação (em rede ou raios) e a estratégia de fixação. Também é fundamental questionar a conduta do especialista para a correção de eventuais irregularidades ou depressões na pele após a aplicação.

A manutenção da qualidade cutânea depende de fatores externos, como uso de protetor solar e retinoides, ou the complementary use of fillers for volume restoration, conforme indicação clínica.